圖／123RF

五月八號，因為馬斯克 要參加「周六晚間現場」電視節目，粉絲們預計這位「狗狗幣 之父」會推廣狗狗幣，有一瞬間幣值衝到七角多。但馬斯克直言狗狗幣是一個「騙局」。

狗狗幣應聲急劇下跌，我虧四萬。如果當初聽了小李的話賣掉，我可是再賺四萬啊。我的心連著手指都痛。

小李打來電話，我沒接聽。虧錢的事，我不想告訴任何人。他們除了幸災樂禍，還能怎樣？

狗狗幣跌跌漲漲，下跌時，我絕望地想全部賣掉止損，可這時它又漲了一點，我的希望又升起。我在希望和絕望的海洋裡掙扎，看不清靠岸的港灣。

我清楚記得，投注十萬元時，我做了最壞的打算：大不了虧本，權當自己晚來美國幾年。可當看著自己一盤一盤炒菜積攢下來的財富縮水，我無法接受，每天痛悔不已，徹夜失眠，還伴著耳鳴。

這晚，一隻蟈蟈跳進房間，藏在某個角落，對著我的耳朵連續尖叫。我起床尋找蟈蟈，拿著棍子在櫃子底下、在床下敲打，蟈蟈停止鳴叫。等我躺到床上，蟈蟈又叫起來。蟈蟈的叫聲與我的耳鳴共振，我煩躁得要瘋了。我趕緊套上黑色夾克衫，走到室外。

深夜的空中，像金幣一樣的月亮被陰影吞噬了一半。我意識到今夜有月蝕。我在鄰里漫無目的地走著。四周寂靜，所有的人都睡了，貓兒和鴿子、樹木和花草都睡了。醒著的，只有我，和空中月亮，還有一條看不見的瘋狗吞噬著月亮。我醒悟，那條貌似忠厚、可愛的「狗狗」，其實是條惡毒天狗，正一口一口撕咬月亮。狗狗幣大勢已去，我虧損的錢回不來了。

我想死，死了總比瘋了好。最快的死法是跳樓，「砰通」一聲落地，人就完了。我居住的附近沒有高樓，便開車來到市中心。一棟棟高樓林立，燈火通明。有的大樓鎖了，我無法進去；有的大樓有門衛，不允許我進去；公共的停車樓也關閉了。我找不到樓可跳。

我來到高速公路一一○和九十一交接的高架橋。

天狗吞進了整個月亮，月亮被染成橘紅的血球。世界末日來臨嗎？

我俯視橋下。從這裡跳下去，如果不能立即死去，車輛碾過身體，是不是很痛？我手腳發軟，摸著橋欄坐到地上。

深春的海風吹拂我的臉和頭髮。我想起家鄉的母親。我這麼死去，媽媽一定傷心極了。想著媽媽難過的樣子，我哽咽起來。

我又想起溫迪。五年前在俄亥俄州 的哥倫布市，我是一家中餐館的二廚，溫迪是服務員。她笑起來很甜，頭髮像黑綢緞一樣柔順。緣分真是奇怪的東西，沒有緣由，我一看到溫迪就喜歡她。她每周工作三天，其餘時間準備TOEFL考試。她來的那幾天，我變著花樣做美味的午餐。我是特為她做的，溫迪多情的一瞥告訴我她也知曉。休假的時候，溫迪來我宿舍替我理髮。她溫柔的手撫摸我的頭，劃過我的後頸。我倆擁抱、溫存；一起看電影、逛街。後來她辭職，去上大學。我很難過。

讀書有什麼用？在餐館做工不是很好嗎？

我喜歡讀書、喜歡校園。

不要走。過幾年，我們一起開餐館，比讀書掙錢多。

她笑而不語。

溫迪應該已經畢業了，她現在在哪裡？我常留意餐館裡的顧客，希望再遇到她。

我想結婚，生兩個孩子，最好一男一女。

我不想死了，我還有許多事沒做。我還有七萬元，比剛到美國時好多了。那時我因辦移民，欠債三萬。

到家就把那惡狗幣統統清空，我堅定地想，啟動車。當我駛到高架橋下，抬頭看看橋上我想跳橋的地方，看見白玉般的月亮從陰影裡冒出了一半，恰好立在兩座高架橋之間。我加快車速。

晨霧籠罩東邊的山巒，陽光把晨霧染得粉紅，天亮了。

到了家，我飢腸轆轆，還來不及吃早餐，電腦像吸鐵石一樣把我吸了過去。我趕快查狗狗幣的價格，漲了一分錢。如果現在賣了，形勢卻反轉，我豈不是太愚蠢了？剛才在車裡鐵定的決心隨著晨霧消散，我一分錢都沒賣。

狗狗幣跌到兩角、三角時都沒賣，現在我更不會賣了。它跌到一角，我想保留火種吧。它跌到五分，我投出的十二萬僅剩下百元。

狗狗幣冬眠了，困在冰裡，像一條鱷魚，只有嘴巴露出水面，呼吸一點空氣，一分鐘心跳一次。

我丟了湘菜館的工作，因疫情大多數餐館勉強支撐，也找不到別的廚師工作，只能找點房屋修理的零活。我有活就幹，無活就去爬山。我搬進集體宿舍，所需不多。我安慰自己：你看那山雀，窩巢裡只有樹枝；你看那甲魚，洞穴裡只有泥巴。可牠們無憂無慮，多快活。

三年後，川普當選總統，冰面解凍，「狗狗」逐漸甦醒，站起來，甩掉身上的水。燐火在我眼裡蠢動，貪婪緊跟著希望一起復甦。（下）