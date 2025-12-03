我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

意難平（一四）

王婷婷

有時候，他們也同情我，讓我去安靜的角落睡一下，說他們會幫我哄著煩躁不安的老父親。

假期時，孫景睿回到長沙，他差不多每天都去醫院，逼著我回家休息。我們倆離婚多年，很少見面，我不想在最憔悴、最無助、最軟弱的時候承他的人情。但他似乎不懂這些，我爸也忘記他只是前女婿，他更願意孫景睿在他身邊。他給病友和病友家屬說他的女婿是大學教授，特意趕回來的。說這些的時候，他臉上露出難得的笑容。

我無力拒絕了。我哥在廣州，每個月回一趟長沙，在醫院裡也是打電話、接電話，幾乎頂不了什麼事。我爸說孫景睿是我們家的頂梁柱。我從來不知道我爸還有審時度勢的智慧。

我機械地照顧父親，學著說別的家屬對病人說的那些話。我爸有時候聽著受用，有時候每件事都不對，非要我一趟、一趟去找醫生、護士。當他有體力抱怨時，我倒感覺好了點，我努力笑出來，努力尋找他感興趣的話題。我逐漸感覺到我爸的鬧騰是在逼迫我媽來醫院伺候他，哪怕不道歉，只是遞給他一杯水，聽他發火，讓他發洩。他越是這樣，我越不想去說服我媽。

有時候，我也希望我媽想通了，願意妥協，讓我爸如願以償地離開。但那是出於她願意，而不是被子女逼迫。在他們倆生命的最後時光裡，犧牲一個人的意願和自尊，只為了滿足另外一個人。

照顧我爸的日子裡，我媽似乎更恨我爸了。她說我爸是為了報復她，才那麼折騰我的。身為兒女，我能怎麼辦？日子一天天挨過去，眼看著我爸和癌細胞和平共處、爭鬥、被打敗、被吞噬，一點一點的，直到他耗盡了身體裡不多的脂肪、血肉，最後變成皮包骨頭的活骷髏。（一四）

癌細胞

上一則

阿米哥

下一則

「每段死亡都故事」作家郭強生整理父母遺物開啟新關係

延伸閱讀

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館
BMI愈低愈好？ 醫：完美體態要看「體脂率」較能準確反映

BMI愈低愈好？ 醫：完美體態要看「體脂率」較能準確反映
打針

打針
中國川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問喊停

中國川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問喊停

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出