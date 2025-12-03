有時候，他們也同情我，讓我去安靜的角落睡一下，說他們會幫我哄著煩躁不安的老父親。

假期時，孫景睿回到長沙，他差不多每天都去醫院，逼著我回家休息。我們倆離婚多年，很少見面，我不想在最憔悴、最無助、最軟弱的時候承他的人情。但他似乎不懂這些，我爸也忘記他只是前女婿，他更願意孫景睿在他身邊。他給病友和病友家屬說他的女婿是大學教授，特意趕回來的。說這些的時候，他臉上露出難得的笑容。

我無力拒絕了。我哥在廣州，每個月回一趟長沙，在醫院裡也是打電話、接電話，幾乎頂不了什麼事。我爸說孫景睿是我們家的頂梁柱。我從來不知道我爸還有審時度勢的智慧。

我機械地照顧父親，學著說別的家屬對病人說的那些話。我爸有時候聽著受用，有時候每件事都不對，非要我一趟、一趟去找醫生、護士。當他有體力抱怨時，我倒感覺好了點，我努力笑出來，努力尋找他感興趣的話題。我逐漸感覺到我爸的鬧騰是在逼迫我媽來醫院伺候他，哪怕不道歉，只是遞給他一杯水，聽他發火，讓他發洩。他越是這樣，我越不想去說服我媽。

有時候，我也希望我媽想通了，願意妥協，讓我爸如願以償地離開。但那是出於她願意，而不是被子女逼迫。在他們倆生命的最後時光裡，犧牲一個人的意願和自尊，只為了滿足另外一個人。

照顧我爸的日子裡，我媽似乎更恨我爸了。她說我爸是為了報復她，才那麼折騰我的。身為兒女，我能怎麼辦？日子一天天挨過去，眼看著我爸和癌細胞 和平共處、爭鬥、被打敗、被吞噬，一點一點的，直到他耗盡了身體裡不多的脂肪、血肉，最後變成皮包骨頭的活骷髏。（一四）