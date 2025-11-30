記憶中的第一個擁抱（下）

圖／123RF

當這個計畫變得難以實行時，他開始收集豪宅的照片，然後想像自己住在裡面。

不久之後，他住進了死亡的懷抱。

迷糊中，他憶起他所見到的第一座豪宅，是在祖父的葬禮上燒掉的紙模型，裡面有全套的家具，配備了汽車和代表家人和僕人的小玩偶。他的祖父生前並沒有這些東西。

「這些將被燒掉，以便祖父死後可以享用它們。」有個大人告訴他。

「我不知道祖父是否曾經住過那座豪宅。」他一邊閉上雙眼，一邊看著腦海中浮現的畫面，喃喃自語。「但我確實住過我自己的豪宅。」

6 優惠

「您的優惠即將到期。」

山姆的手錶、手機和電腦上，「噹噹噹」地彈出一條通知。

山姆每天都會收到很多這樣的訊息。

「又來了！」山姆抱怨道。

但他並沒有立即刪除訊息，而是點開通知並瀏覽了「優惠」。

山姆仔細篩選了這些優惠，忽略了大部分，但總是希望看到一些他用得上的。

他被某個優惠吸引，猶豫了一下，然後點擊兌現。

「我又犯了相同的錯誤。」山姆收到自己購買的商品時並不高興，因為他並不是真心想要他買的東西。

山姆在成堆的廣告中生活了很久，反覆陷入誘惑。

有一天，山姆收到了一則不同的訊息。

「您有一個永不過期的優惠。」訊息寫道。

寄件者沒有姓名、沒有電話、沒有電子郵件、沒有網址、沒有任何聯絡信息。

起初，山姆以為這是一個騙局。

「連優惠條件的描述都沒有，那是什麼優惠呢？」山姆感到困惑。

「但既然它不會過期，就沒什麼好擔心的。我不需要急著去查看或兌現。」山姆想。

「您的優惠已兌現。」第二天，山姆收到一則看起來像是「永不過期優惠」的後續訊息。

這時，又有一則訊息出現了，彷彿有人聽到了山姆的話。

「你願意兌現，它就兌現了。你想要它，它就是你的。」

「那個優惠到底是什麼呢？我仍然不知道。」山姆問。

「你認為唯一不會過期的東西是什麼？你其實知道它是什麼，你一直都知道。」

山姆覺得自己還是不明白。

但是接下來的日子裡，他對其他「優惠」的興趣逐漸消退了。

7 免費擁抱

當安琪拉在美術館前提供「免費擁抱」時，朱爾斯剛好經過。

朱爾斯是一個盡量避開所有活動的人。如果他看到附近有任何人擺了廣告板或舉著標語，會立即尋找另一條路行走，以便與活動保持最大距離。

「抱一下？」當朱爾斯聽到安琪拉說這句話時，她已經站在他面前了。

朱爾斯不知怎麼，看漏了「免費擁抱」的標誌。

「不用了。」朱爾斯正要轉身離開，卻看到安琪拉伸出雙臂。

「好吧！」朱爾斯舉起雙臂，希望這一切很快就會結束，他可以繼續過他不理人的日子。

那個擁抱是朱爾斯記憶中的第一個擁抱，改變了他的世界。

「祝你愉快！」安琪拉說著，繼續她的「免費擁抱」。

「謝謝。」朱爾斯說這話時感到很尷尬，但確實是這麼覺得。

幾天後，朱爾斯在一家咖啡 館遇見了安琪拉。

他發現自己第一次上前介紹自己。

「哈囉，我想你不記得我了，但我們上周在美術館前見過。」朱爾斯差點咬到自己的舌頭。

「哦，是的。你差點就跑掉了，被我抓住。哈哈！很高興再次見到你。你好嗎？我叫安琪拉。」安琪拉咧嘴笑說。

「我叫朱爾斯。」朱爾斯差點又咬到舌頭，但他鼓起勇氣繼續說：「你經常來這裡嗎？」

然後談話繼續進行，進行了很多年。

安琪拉告訴朱爾斯，她從小就想擁抱一切，有種怎麼都抱不夠的感覺。朱爾斯告訴安琪拉，他從小就很想要一個擁抱，但他周圍似乎沒有人擁抱任何東西，他不知不覺越來越害怕跟人靠近。

安琪拉和朱爾斯找到了彼此。

儘管他們談過很多、分享過很多，但所有的內容都是：

「我用一生去尋找一個我從未離開過的擁抱。」

「我發現，我們其實一直都生活在這樣的擁抱裡。」

8 寵物

詹姆斯離婚以後，養了一隻貓。

「你真美麗。」詹姆斯對著貓說完，馬上想到他的前妻。他也曾對前妻說過同樣的話，但是前妻現在在他眼裡是個女巫。

「你不喜歡我給你買的新床嗎？」詹姆斯買了一個很貴的貓床，但貓根本不想進去，碰都不碰。

「寶貝來，親一下。」詹姆斯剛把貓抱到身邊，貓就掙脫他走開了。

「如果你想要跟你前妻不同的感覺，也許應該養一隻狗。」詹姆斯的朋友曾經給他這個建議。

「哦，但是我不想遛狗。遛狗會讓我想起前妻。」詹姆斯拒絕採納。

「好吧，隨便你。」詹姆斯的朋友注意到，詹姆斯選了一隻和他妻子長相和脾氣都很相似的貓。

不到半年，詹姆斯就把這隻貓扔進了收容所。（下）