生養是一條河（一三）

她站在前檯，目光追隨著客人們隨風輕擺的裙子，瞥見她們手中精巧的手袋，聆聽她們清脆如鈴的笑聲，心底難免泛起一陣莫名的漣漪。那不僅是對財富與體面的嚮往，更像是一種被點燃的好奇，一種對未知世界的探尋慾望。她隱約感覺到，一條模糊的道路正從她腳下悄然展開，通向某個未知的遠方。

她向老闆提出了學習美容的請求。老闆其實早已看在眼裡，覺得她天生麗質，本來就是一塊很好的「活招牌」，便爽快地安排了兩位美容師帶她。

學手藝的日子並不輕鬆，手法全靠一遍遍練，細節上更是一點都馬虎不得。好在周周肯下功夫，又頗有悟性，不久便積攢下穩定的回頭客，手頭也漸漸寬裕起來。

更讓她竊喜的是，她遇到了不少向她示好的異性，其中也有讓她心頭微微一顫的人。可一轉念，她又不得不清醒過來，自己還是有夫之婦。

她聯繫婆家，反覆表達離婚的願望。阿明早已和小三同居，卻始終不肯在離婚協議上簽字，哪怕周周提出可以淨身出戶。

逼得急了，阿明終於說了實話：債務太多，她必須一起分擔。周周細細一問，才知道阿明那邊的欠款將近百萬，而她之前累積的信用卡帳單，也是一個不小的數字。是要一個自由身，還是繼續困在一樁爛透了的婚姻裡？周周第一次感到了真正的遲疑。

直到老闆找她談話，才真正推了她一把。美容會所在東南亞 開出首家分店，需要幾個有經驗的熟手，除了有競爭力的薪資，還有住房津貼和完善的培訓機制。老闆看中她的執著與口碑，把她列入了考慮人選。

那一刻，周周終於下定決心：她要自由。（一三）