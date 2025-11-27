圖／薛慧瑩

他們長高，唇上長出淡黃色的絨毛，聲音變得粗獷與含混不清。以吹口哨來取代說話，以打架和曠課來表達不滿。他們淋雨、跳窗戶、去水庫裡游泳。

女生不再瘋鬧和大笑，不再跳橡皮筋或踢毽子。她們變得文靜、瘋狂，故作哀怨之態。雨中讀詩、大聲唱歌，眼神快樂又迷離。她們減肥，只吃黃瓜和蘋果，餓得沒力氣說話，只能在日記裡自言自語。帶鎖的日記本開始走俏。米亞書包裡也藏著一本，夾著銀杏葉、風乾的雛菊、三葉草，還有明星大頭貼。

有一天晚上，米亞已躺在「竹筏」上，正要順流而下。耳畔傳來男聲，喊著一女生的名字，聲音不高也不低。靜寂的夜將那個名字抽離出來，成倍放大。忽然，喊叫聲消失，被風聲和樹枝搖晃聲取代，但所有耳朵依然高高豎起。男生在喊誰？袖袖，還是秀秀？難道就是那個秀秀，于鷚的好朋友？米亞的腦海裡閃現出秀秀的模樣，瘦瘦小小的臉，眼睛很大、很亮。校服裡面穿飄帶領的白襯衫，頭戴藍色蝴蝶結髮卡，隨著身體走動，兩側翅膀一顫一顫的。

米亞開始想像月下松影裡，秀秀和于鷚身邊各伴有一個青春俊美的男孩。他們的身影與樹影疊在一起，說著只有彼此才能聽見的悄悄話。如果有，她很想搞清楚于鷚身邊的男生會是誰？這個校園裡，誰會是那個幸運兒。至於秀秀，米亞尚沒有精力去關注。

一天黃昏，米亞出校門，走到水泥橋那裡。像往常那樣，一群小混混倚靠在水泥欄杆上，對著過路的女生吹口哨、大聲尖叫。米亞小跑著快速通過那裡，她可不想與這些人有什麼瓜葛。他們都是被這個學校開除的，或因考試作弊，或因課堂上與老師大打出手。「秀秀」這個名字忽然從一個「黃毛」的嘴裡吐出來，飽含著某種奇怪的柔情。米亞大吃一驚。這個人怎麼會認識秀秀？她想起深夜裡的叫嚷聲，心底升起一絲憂心。

這些被開除的人屬於另一世界，與秀秀、于鷚、春敏和她不在一個世界。這兩個世界只會在校門口短暫相交，之後便分道揚鑣。學校是庇護 所，而他們已被這個庇護所驅逐出境，成了社會上的混子。如果他們再這麼混下去，遲早是要進局子的。儘管有幾個人看上去儀表堂堂，那只是外表而已。

米亞回頭望一眼說話的「黃毛」，那是所有人中最瘦弱、最靦腆的一個，他把秀秀的名字掛在嘴上又是怎麼回事？

幾天後，廣播站的靡靡之音再次讓米亞丟下作業，走出校園。過水泥橋，她往野地和山坡方向走去。那是早春，老樹長出新葉，河水泛著白色泡沫，沿途星星點點的黃色小花一天比一天密集。沒想到圍牆外面有那麼多人，那些人也來到這些開花、長葉，能聽到水聲的地方。顯然，他們在約會。當一男一女，一前一後低頭走著，充滿默契地往一個更僻靜的地方走去，那就是所謂的「早戀」。

米亞默默跟在後頭，好奇他們會說什麼，但她一次也沒有聽到他們的對話。可能，在那個世界裡，說話不是必須的，沉默更顯意味深長。越是如此，米亞越是好奇。她走到樹、河流、灌木叢的身邊，又默默折返。什麼也沒聽見、什麼也沒看到，她很不甘心。

那天黃昏，于鷚也出現在山坡上。米亞驚得忘了隱身。很久以後，米亞還能回想于鷚面對山林時，雙唇微啟，嘴角蕩漾開去的笑意，宛如微風拂過波光粼粼的湖面。

早在幾個月前，她、于鷚、秀秀，已在春敏家見過一次。後來，春敏告訴她，于鷚對她印象不錯，說她很有想法。米亞搞不明白，那天見面時，她都緊張得說不出話。次日校門口碰到，于鷚忽然邀請她給廣播站寫稿，說在春敏那裡讀過她的文章，很有才情。她紅了臉，好像幹壞事被人當場抓住把柄。她可不想寫那種稿子，更不會寫完亂投到廣播站，授人以柄。一次，語文老師在課堂上說漏了嘴──早戀的好處不能說一個也無，至少寫作文順暢多了。全班哄堂大笑。米亞暗下決心，再也不寫那種「淒淒慘慘戚戚」的小作文。

春天了，「黃毛」還等在橋邊，每天黃昏都在，垂著腿蕩來蕩去，將瓜子殼「呸呸」吐到河水裡。「秀秀」兩字仍被他掛在嘴邊，這已經人盡皆知了。

那天，山坡上，于鷚低著頭，從油庫頂上一陣風似地俯衝下來。米亞被這張臉嚇了嚇。原本白皙發亮的臉龐籠了一層暗影。秀秀這個名字，最終沒有吐出口，有些事情還是別打聽的好。（二）