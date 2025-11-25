我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

張杰槍擊案始末（全文完）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

有時，我們會想起新年晚會，我們曾經愉快而興奮的時光。那種快樂的時光並不多，那次晚會是一個。現在想起來，裡面有多少命運暗藏的玄機，是我們當年無論如何都不能了解的。命運的齒輪早就轉動了，在我們還什麼都不知道的時候。我們懵懂無知。

新年晚會上，吳小莉跳了一曲非洲舞。她穿一件水紅色斜肩小衣服、長筒裙，肚臍露在外面。她的臉因為激動而漲紅，眼睛發亮，一頭參差不齊的短髮，吹到了兩眉中間。

我看到張杰也漲紅了臉，但他卻不看吳小莉表演。吳小莉跳的是朱明瑛演唱的舞曲〈尼羅河上〉。

太陽剛剛爬上山崗

尼羅河水在閃光

美麗的椰樹下面

勞動的人們在歌唱

張杰坐在椅子上，把頭深深埋在雙臂之間。鼓聲敲響，吳小莉穿著印度服裝，露著蠻腰，修長潔白的雙臂，載歌載舞。她的臉上洋溢著光芒，充滿青春活力，多美的女孩。

但那時我們好像還沒有習慣，這樣近距離地欣賞美。吳小莉在舞台上的演出，一旦搬到教室裡、搬到了我們近在咫尺的面前、搬到了現實生活中，這種具有侵略性的美，讓我們臉紅心跳。張杰突然轉過身去，背朝著吳小莉的表演，這種異常不僅引起我們的驚訝，也引起老師的注意。李老師看了張杰一眼，看得很深沉。

下一個節目，李老師在黑板上畫了兩個相交圓，又畫了兩個不相交圓。

打兩個成語。李老師拍拍沾滿粉筆屑的手說：誰猜到這個成語，誰就是本年度的狀元。

同心同德、離心離德。張杰脫口而出。

李老師滿意地笑一笑，說集中精力，好好讀書。只要你願意，今年的狀元就是你。（全文完）

印度

上一則

魚露工廠第3代 郭宥森把鮮味釀給台灣

延伸閱讀

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷
紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪
紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低
密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

熱門新聞

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…