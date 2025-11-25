張杰槍擊案始末（全文完）

有時，我們會想起新年晚會，我們曾經愉快而興奮的時光。那種快樂的時光並不多，那次晚會是一個。現在想起來，裡面有多少命運暗藏的玄機，是我們當年無論如何都不能了解的。命運的齒輪早就轉動了，在我們還什麼都不知道的時候。我們懵懂無知。

新年晚會上，吳小莉跳了一曲非洲舞。她穿一件水紅色斜肩小衣服、長筒裙，肚臍露在外面。她的臉因為激動而漲紅，眼睛發亮，一頭參差不齊的短髮，吹到了兩眉中間。

我看到張杰也漲紅了臉，但他卻不看吳小莉表演。吳小莉跳的是朱明瑛演唱的舞曲〈尼羅河上〉。

太陽剛剛爬上山崗

尼羅河水在閃光

美麗的椰樹下面

勞動的人們在歌唱

張杰坐在椅子上，把頭深深埋在雙臂之間。鼓聲敲響，吳小莉穿著印度 服裝，露著蠻腰，修長潔白的雙臂，載歌載舞。她的臉上洋溢著光芒，充滿青春活力，多美的女孩。

但那時我們好像還沒有習慣，這樣近距離地欣賞美。吳小莉在舞台上的演出，一旦搬到教室裡、搬到了我們近在咫尺的面前、搬到了現實生活中，這種具有侵略性的美，讓我們臉紅心跳。張杰突然轉過身去，背朝著吳小莉的表演，這種異常不僅引起我們的驚訝，也引起老師的注意。李老師看了張杰一眼，看得很深沉。

下一個節目，李老師在黑板上畫了兩個相交圓，又畫了兩個不相交圓。

打兩個成語。李老師拍拍沾滿粉筆屑的手說：誰猜到這個成語，誰就是本年度的狀元。

同心同德、離心離德。張杰脫口而出。

李老師滿意地笑一笑，說集中精力，好好讀書。只要你願意，今年的狀元就是你。（全文完）