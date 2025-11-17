我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

張杰槍擊案始末（四）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

但隨著越來越多的人這樣說，我就麻木了。這字眼也不再那麼刺激我的神經。

無論別人怎麼說，我對他心存感謝。我一直都這樣想。那次在汽車上，如果不是他保護我，不知道自己會怎麼樣。

我們放學的時間，也是下班時間，電車上永遠擠滿了人。那種擁擠，能把人擠成相片。人與人的身體緊緊挨著，沒有縫隙。那時我已經開始懂得人事，我試著用一些方法迴避肢體接觸。尤其遇到許多尷尬的時候，我們除了忍耐，別無他法。我們會把書包帶放低，擋住重要部位。當與其他人不能迴避的面對，盡量低下頭，躲開別人的眼神。

一個男人一直在我身後。他靠近我，我驚恐萬狀。我努力擠到另一邊，但那個男人緊跟著我。我不敢回頭，只能一直在人群中擠。有人回頭，不滿地看我，但沒有人注意到我的窘境，或者有人注意到，但沒有人幫助我。

後來我擠到了車尾，我幾乎無路可退了。那個男人還跟在我身後。我能聽到他粗重的喘氣聲，感到巨大骯髒的身體又一次靠近我，我幾乎要哭出聲來。恐懼壓垮了我，我不敢回頭看。

這時我看到一個男生，他比我高大約一頭。他清秀的臉乾乾淨淨，我擠到他身邊，我抬起頭，我的眼淚幾乎滑下來，我不知我的眼神是多麼無助。他低下頭看我，然後他轉過身體，我在他轉過身體之後，站到了靠近座位的一邊。他用身體擋住了我身後的惡魔。

我從來沒有向任何人說過這件事。我從那時對他有了特殊的好感，我開始知道他是哪個班的、他的教室在哪裡、他叫什麼。（四）

上一則

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

延伸閱讀

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒
芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛

芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛
紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低
密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

密西西比高中返校日球賽散場槍擊案 4嫌落網

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

她的最後一夜

2025-11-10 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉