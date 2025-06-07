語瑩認識吳伯伯，攙扶著老媽，湊上去問候，順便打聽：「是哪個團的表演？都有誰啊……」

語馨獨自在房裡，瀏覽何奶奶在桌上擺的全家福相片，其中還包括杰登與前妻的三個孩子。他們來北京旅遊過，彼時她還熱情似火招待過他們，此刻卻百感交集。

事實上，杰登的兒女對她並不友善，指控她搶走他們的父親。

「明明是你先追求我的，怎麼我變成罪人？」她對丈夫抱怨。

「你別介意，孩子們就是被我前妻給洗腦了。我認識你時，早和她分居多年了！她不上班，對我的工作也不感興趣，我倆絲毫沒有話題可談！」

杰登再婚，說好三個孩子與前妻同住，逢年過節和杰登相聚，語馨張羅吃喝。每次見面，她和杰登孩子的關係就像踩著地雷，不知何時會引爆。與此同時，家具店逐漸上軌道，她和杰登有了女兒，家裡家外，忙得不可開交。

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吳伯伯離開後，語瑩轉身檢查何奶奶的冰箱，丟棄看似發霉的東西。何奶奶坐回客廳，最怕小女兒來整理她的東西。上回把她買的海參丟了一半，還興師問罪：「又是那個人，忽悠你團購那麼多海參？」

「別亂扔──那還能吃！」

「你甭管了！」語瑩不讓老媽走近。

看著語馨盯著全家福照片發呆，何奶奶問：「杰登家那三個孩子結婚了嗎？」

「沒呢！現在流行獨身主義。三個人大學畢業後各住各的，嗯，小女兒有個同居男友。」

「那你們現在相處好嗎？」

「就那樣唄……」

語瑩知道，那三個孩子給語馨生活帶來不少煩憂，意欲制止何奶奶：「你問那麼多幹什麼──觸角也伸得忒遠了！」

「我關心自己的女兒，不成嗎？你真是──」

「我和杰登的孩子去年鬧翻過。」語馨幽幽說了一句。

「為什麼？」老母親壓根兒沒想到。（六）