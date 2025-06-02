我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

天使的笑與淚（七）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

聽見戴安娜這樣說，天使臉上露出了一個要笑不笑的笑容：「多謝！我早已經適應了。」戴安娜點點頭：「那就好。我們就下周一見嘍！」天使聽出來戴安娜的逐客令，也就道了再見。

胡喬治不在辦公室，天使也沒有心情去找他，一個人開著胡喬治送給她的那輛老車回到了家。回家的途中，天使看見了一家甜甜圈店，鬼使神差的，她第一次一個人走進了西方人開的店，膽怯地挑了幾個甜甜圈。付了錢出來，額頭上已經滲出來細細的汗粒子。可是，天使依舊很開心──終於能夠自己進去不講中文的地方買東西了！

回到家，仔仔看見她很開心：「安緹，仔仔想吃蛋刀！」天使看見仔仔心裡很煩，但是臉上卻笑著：「仔仔呀，安緹沒有蛋刀，但是安緹有甜甜圈，仔仔要不要吃呢？」

仔仔拍著手叫嚷起來：「甜甜圈，仔仔喜歡！」天使從盒子裡拿出一個甜甜圈遞給仔仔：「乖，安緹要準備煮飯了，仔仔想吃什麼呢？」

仔仔忙著吃甜甜圈，嘴巴裡「嗚嗚」的，天使也就不理他了。走進廚房，思忖著晚上煮一點什麼好。

煲湯是廣東人最愛的，天使決定煲一個胡蘿蔔排骨湯。最近忙著適應灣區的生活，氣色不大好，這一道廣東傳統的靚湯對恢復氣色、緩解壓力很有幫助。天使一壁準備著煲湯，一壁心裡恨恨地咒了一句：「老東西！要我做保潔員，想得出來！不要心太壞了！等我站穩了，看我還忍受你！做夢吧！哼！」心裡翻江倒海地起起伏伏，臉上卻絲毫看不見什麼什麼，甚至平靜得有點可怕。（七）

灣區 海地

上一則

讀瘂公，微笑的臉──感念恩師 敬悼著名詩人瘂弦

下一則

在聊齋裡迷航（下）

延伸閱讀

MLB／菊池雄星5.2局無失分終奪轉隊首勝 天使8連勝

MLB／菊池雄星5.2局無失分終奪轉隊首勝 天使8連勝
場邊人語／天使滿貫 對手寡歡

場邊人語／天使滿貫 對手寡歡
粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻
MLB／大谷3安猛打但遭再見三振 道奇近15年首遭天使3連戰橫掃

MLB／大谷3安猛打但遭再見三振 道奇近15年首遭天使3連戰橫掃

熱門新聞

畢業典禮

2025-05-23 02:00
程安琪（右）克紹箕裘母親傅培梅（左）的烹飪教學，入廚逾半世紀。（本報資料照片）

傅培梅的學生

2025-05-30 02:00
近景的鐵樁上有野生青口，遠景有與白雲合體的貝克（baker）冰川。(圖片提供/夏洋洲)

印第安人的海鮮宴

2025-05-27 02:00

慢慢來，光亮自會降臨

2025-05-26 02:08
圖／PPAN

致最親愛的父母

2025-05-31 02:00
埃及阿布辛貝神廟。(圖片提供/水仙)

埃及劉德華

2025-05-28 02:00

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了