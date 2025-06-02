聽見戴安娜這樣說，天使臉上露出了一個要笑不笑的笑容：「多謝！我早已經適應了。」戴安娜點點頭：「那就好。我們就下周一見嘍！」天使聽出來戴安娜的逐客令，也就道了再見。

胡喬治不在辦公室，天使也沒有心情去找他，一個人開著胡喬治送給她的那輛老車回到了家。回家的途中，天使看見了一家甜甜圈店，鬼使神差的，她第一次一個人走進了西方人開的店，膽怯地挑了幾個甜甜圈。付了錢出來，額頭上已經滲出來細細的汗粒子。可是，天使依舊很開心──終於能夠自己進去不講中文的地方買東西了！

回到家，仔仔看見她很開心：「安緹，仔仔想吃蛋刀！」天使看見仔仔心裡很煩，但是臉上卻笑著：「仔仔呀，安緹沒有蛋刀，但是安緹有甜甜圈，仔仔要不要吃呢？」

仔仔拍著手叫嚷起來：「甜甜圈，仔仔喜歡！」天使從盒子裡拿出一個甜甜圈遞給仔仔：「乖，安緹要準備煮飯了，仔仔想吃什麼呢？」

仔仔忙著吃甜甜圈，嘴巴裡「嗚嗚」的，天使也就不理他了。走進廚房，思忖著晚上煮一點什麼好。

煲湯是廣東人最愛的，天使決定煲一個胡蘿蔔排骨湯。最近忙著適應灣區 的生活，氣色不大好，這一道廣東傳統的靚湯對恢復氣色、緩解壓力很有幫助。天使一壁準備著煲湯，一壁心裡恨恨地咒了一句：「老東西！要我做保潔員，想得出來！不要心太壞了！等我站穩了，看我還忍受你！做夢吧！哼！」心裡翻江倒海地 起起伏伏，臉上卻絲毫看不見什麼什麼，甚至平靜得有點可怕。（七）