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鍾力的遠去使她第一次知道心痛的感覺，可心理上卻還是邁不過去一歲之差這個年齡坎。

鍾力輕輕攪動著咖啡，氤氳的熱氣模糊了他的鏡片。他摘下眼鏡擦拭，嗓音低而溫潤，像雨落青石的聲音：「這些年……還好嗎？」

「還好。」蘇蘭啜了一口咖啡，問道：「你呢？」

「還好。」

二十年未見，一時不知從何說起，幾句簡單的「還好」，似乎包含了千言萬語。鍾力的目光越發溫柔，他問道：「為什麼離了？」

「性格不合。」蘇蘭苦笑了一下：「我以為找個年齡大的可以讓著我，結果我前夫比我大五歲，卻一點不肯讓我。總吵架，太累了。」

「我們也是，老吵架。而且我們沒有孩子，所以忍耐度也低。」鍾力的咖啡勺碰到杯壁，發出清脆的叮響。

「聽說你評上正教授了？」蘇蘭轉移話題，半開玩笑地說：「情場失意，職場得意。」

他們雖然多年未見，卻都關注對方的消息。

鍾力推了推眼鏡：「我很喜歡自己的工作，跟幾個研究生在做AI 衛星遙感系統，初見成果。」

「這就好，有喜歡的事做。」蘇蘭為鍾力高興。

「你要是沒出國，一定也是教授了。」鍾力的口氣有一絲淡淡的惋惜：「現在還在做IT？」

「是的，做碼農。」蘇蘭點點頭，又淡淡地笑了一下：「做碼農薪水高。」

當初她轉行IT賺錢養家，使得前夫得以完成學業。可惜前夫得到終身教授之位時，兩個人的婚姻已經千瘡百孔。性格不合是一句藉口，那些為一點小事錙銖必較的爭吵，現在想來，不過是因為兩人從未真正愛過。

蘇蘭在跟前夫一地雞毛的爭吵中，偶爾會想起鍾力。她跟鍾力在一起的時候，鍾力總是潤物無聲地守護她。她終於明白了她想要的被呵護的感覺，取決於性格、取決於愛，其實跟年齡無關。

雨滴在玻璃窗上，蜿蜒成透明的河流。鍾力的喉結上下滾動了一下，眼神裡露出些許期盼，聲音不自覺地有些發緊：「你考慮過……回國嗎？」

蘇蘭輕輕嘆息，她搖了搖頭：「在女兒獨立之前，我要留在美國。」

女兒是她一手帶大，是她的心肝。她不會離開女兒。

鍾力眼中的光黯了下去，就像二十年前聽見蘇蘭說他們只是普通朋友一樣。蘇蘭沒有問他要不要赴美，這個答案顯而易見。一個國內頂尖學府的教授，到美國難道也去做碼農？

蘇蘭聊起女兒，母親說起孩子，總有說不完的話。她給鍾力看了女兒的照片，一個亭亭玉立的少女。鍾力看著有點失神：「我第一次見到你，你也是這個年紀。」

往事如潮水湧來。蘇蘭悵然地說：「我的寶貝是我的女兒，你的寶貝是你研究的系統。」

鍾力感傷地笑了笑。他們誰都離不開自己的寶貝。

空氣中彷彿有一聲嘆息，蘇蘭默默地望向窗外。過了一會，她轉過臉：「雨停了，我們走吧。」

兩個人起身，向蘇蘭的酒店緩緩走去。江南的春夜，在這一場細雨之後，愈發顯得溫潤如玉。幾瓣粉白的櫻花被細雨打落，星星點點地灑落在人行道上。路過一個水果店的時候，蘇蘭買了一袋金黃的橘子。

「還是這麼喜歡吃橘子。」鍾力笑著說。

蘇蘭心裡一暖，卻泛起一絲悲涼。二十年了，他還記得自己這樣微小的喜好，可他們還是無法在一起。當初是因為年齡，如今是因為距離。他們就是沒有緣分。

到了旅館門口，她轉身看向鍾力，說了聲再見。鍾力凝望了她片刻，忽然伸過手去，緊緊地握住了她的手。鍾力的手溫暖寬大，蘇蘭喜歡被他握著的感覺，她有一種撲進他懷裡的衝動。可是鍾力已經放開手。他笑著說：「被人傳了那麼久的緋聞，終算今天握了手。」

她望著那個背影漸漸遠去，他瘦瘦高高的樣子與記憶中的少年重疊又分離。

房間裡，蘇蘭剝開青黃相間的橘皮。汁水濺在指尖，帶著清冽的香氣。第一瓣甜得讓她怔住，可嚥下去時，舌根卻漫起一絲遲來的苦澀，像所有來不及說出口的話。

忽然間，她淚流滿面。

蘇蘭回到美國後，田元的簡訊接踵而至。先是替他哥詢問是否平安到家，此後他的簡訊便常駐她的手機，熱情得出人意料。他似乎對蘇蘭很是熟悉，總能聊到蘇蘭感興趣的話題。（三）