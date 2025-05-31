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傑夫，你在哪裡？（一一）

顧艷
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我點點頭，與劉皓匆匆告別。心裡想這華裔二代，從小在英語環境裡長大，竟然還能說出「後會有期」的成語，真是不簡單。多數華裔二代，別說成語，就是普通生活用語，也說得含糊不清。

回到賓館，我忽然改變了主意，迫不及待地給傑夫撥過去電話。我的想法是一起坐「極光號列車」到安克拉治市，然後再飛回舊金山。這樣的旅程，可以讓我們重溫「極光號列車」上的感覺。畢竟會議結束後，我們都直奔費爾班克斯了，連那裡的街道也沒去走走看看，更別說去阿拉斯加表演藝術中心看場戲了。當然，我的這一想法是突如其來的、隨興的。

傑夫沒有回我電話，也在我的意料之中。因此，我索性該幹什麼就幹什麼，不再去打擾他。平心而論，這趟極光之行對我來說經歷不少，收穫頗多。所有相遇的都是緣分，傑夫卻是我生命中一抹「艷遇」。誰知道我們今後會怎樣呢？

第二天一早，我一個人踏上回舊金山的航班。登機前，我又撥了傑夫的電話。也許時間太早，他還在夢鄉裡。撥通的手機「吱啦啦」響了幾分鐘，我就掛斷了。這是我想和他談戀愛的節奏吧，莫非我已打消了獨身的念頭？這倒讓我母親不用再擔心我嫁不出去了。

大約五個多小時後，我在舊金山機場給傑夫發手機短信，他仍然沒有回我。我焦急地撥打他的手機電話，可是關機了。說真的，與傑夫聯繫就是最讓我懊惱的。我對自己發誓，再也不主動給他打電話了。儘管這需要很強的克制力，確實不那麼容易做到。很多時候，我手癢癢的，就想撥過去電話了。

幸虧，回到史丹福大學後，我忙著從原來的校外公寓搬到校內學生宿舍，一忙就是十多天。（一一）

舊金山 華裔 史丹福大學

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