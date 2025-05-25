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機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

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傑夫，你在哪裡？（五）

顧艷

我說：「嗯、嗯，手機握在手上呢！」

傑夫說：「好吧！早點回去。」

傑夫的關照，讓我感到溫暖。走出餐館，我們在漆黑的停車場裡情不自禁地擁抱接吻。但我忽然神經質地把他推開，朝著燈光閃亮的街道跑去……

4

晚上的大街燈火通明，我沿著街道筆直朝前走。十分驚訝阿拉斯加狂野壯闊的美，是那麼的廣袤神奇。特別在燈光的映照下，那雪白高山中刀尖般的山峰，插入繁星點點，頓時感覺自然之巨大；而人在這自然中，渺小得微不足道。

我就這樣走走看看，忽然一道五彩的極光出現在我眼前。彷彿是星空穿著薄紗裙子隨風飄動，彷彿又是一個翻天覆地的調色板，將自然之手輕輕一揮，形成獨一無二的極光畫卷，給大地送來最浪漫的禮物。它的出現足足有十多分鐘，我心急火燎地給傑夫打電話，可他遲遲不接。

他在幹什麼呢？

一會兒，極光像個害羞的姑娘，躲到雲層裡去了。我慶幸自己看到了極光，就像看到了美好的未來。當然，我並不太清楚未來在哪裡，我將會幹什麼。有時候理想和現實，就是風馬牛不相干的兩件事。

傑夫沒接我的電話，我有諸多不放心。腦海裡假設了許多場景，每一個場景都讓我惶惶不安。我又撥過電話去，傑夫還是沒有接，這就讓我的思念更加強烈了；同時也讓我十分懊惱。我懊惱他沒有承諾，說過的話像放屁一樣；但我還是給他留了短信，希望他給我回短信或電話。

我繼續在街頭閒逛，走過紀念品店、化妝品店、玩具店、理髮店、服裝鞋帽店，每家店都充滿著清潔的色彩，也散發著華麗寂寞的氣息。最後我在星巴克臨窗的位置上坐下來，要了一杯拿鐵，還買了塊蛋糕。一邊喝咖啡、吃蛋糕，一邊刷手機。

我在微信朋友圈，貼了費爾班克斯的雪景圖，以及剛剛拍的極光照片。一會兒，就得到了許多點讚和留言。不少朋友說：「你看到了極光，你就是一個幸運的人。」我自己也有這樣的感覺。（五）

星巴克 微信

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