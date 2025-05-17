情盡緣未了（全文完）

舅舅明白，男孩慌忙下樹時，已被樹枝刮傷。男孩當時救人心急，忘了疼痛。

舅舅想把男孩抱到醫院去治療，粗壯女人把舅舅死命拖出門外，然後一臉神祕告訴他，他爹懷疑不是他的種。不過他們要回武漢 了，他媽也在武漢，我們都管不了，兄弟你也別管。

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蘭溪沉在回憶裡，述說悠遠的往事。她的述說到了後面有些支離破碎，燃燃和歌蒂都露出了不耐煩的表情，燃燃說，她要去廚房準備蘋果派和芝士蛋糕，歌蒂對燃燃說：我和你一起去。傑克父母也沒興趣聽蘭溪的故事，說要去廚房煮咖啡。房間裡只有傑克、蘭溪和城坤。傑克一直低頭在玩手機，對身周的人和事漠不關心。只有城坤聚精會神在聽，他的聲音有些發抖，他鼓勵蘭溪說下去。

蘭溪不再說英文，改成了漢語讓她表達更自如：「舅媽告訴我，男孩家的老房子還在。總有一天我會回老家，如果有一天，我找到了他，我要對他說一聲謝謝，還要對他說一聲對不起。」

天閃地閃，有一道光讓靈魂為之一顫。她看見他臉色發白，雙眼含淚。她沒有問，他沒有回答，心有明鏡，什麼都照亮了。

有一道神奇的光，照亮蘭溪六歲那年的戲台，絲竹悠揚中，青衣款款而來，水袖輕揚，似秋水的柔情；鑼鼓聲如震雷，武生身披甲胄，騰挪跳躍中揮槍舞刀。你方唱罷我登場，戲文輪轉，粉墨交錯，是誰在唱：「長路漫漫別經年，紅塵輾轉夢難圓……踏破長煙千水間，望月懷遠尋君難，同衾共枕未相逢，近在眼前猶天涯。」

窗外是漫天的棉花，漫天在綻放，像銀色的波浪席捲了大地，也席捲了每個人的故事。（全文完）