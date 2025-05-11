前男友和舊情人（下）

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7 車站裡的朋友

「下一班車是一小時後。」

「那要等好久。」

「沒關係，我可以去看看阿爾伯特。」

「他在車站工作嗎？」

「是啊！」

傑克的朋友都以為阿爾伯特是車站的員工。除了傑克，沒有人見過阿爾伯特。他們也不想見，關於車站的員工，大家都沒什麼興趣。

很久以前的一個下雪天，車站較為空蕩，傑克看見售票處沒有顧客，卻有一個展覽箱，便上前去觀賞。

展覽箱內有一張車站的舊照和一個石雕的鷹頭，註解說這是曾經裝飾舊車站的雕像，被叫阿爾伯特的工人保存下來，所以這隻老鷹也叫阿爾伯特。

傑克一眼就看出阿爾伯特是自己的老朋友。從那天起，每次等車時間較久，售票處也沒人的時候，傑克就會去和阿爾伯特打招呼。

有一天，傑克又在展覽箱旁邊站了很久。

「這是一隻帥氣的老鷹。」旁邊有個人讀著註解裡的一段字。

傑克抬起頭，看見一個高大的壯漢，很神氣的樣子。

「你也喜歡阿爾伯特嗎？」傑克問。

「是啊！他跟我同名喔！」壯漢說。

「真好。」傑克不知道為什麼覺得這樣好，就是覺得好。

「舊車站很漂亮。」壯漢說。

「肯定。」傑克同意。

「往哪個方向看都很漂亮。」

「我想也是。」

「不用想，就是。」壯漢拍拍傑克的肩膀說：「很高興你經常來看阿爾伯特。」

傑克還沒反應過來，壯漢已經不知道去了哪裡。

車站很大，找不到人也很正常。傑克笑笑，緩緩地走向月台。

傑克有時會跟室友提起阿爾伯特。

「你那個朋友有點意思，什麼時候請他來家裡吃飯？」室友是第一個提出想見阿爾伯特的人。

「他很忙的，天天加班。」傑克笑笑，回自己的房間去，繼續回味今天在車站的經歷，繼續開心地笑。

8 人魚美美

安德魯經常去的一家星巴克 ，牆上有一個美人魚的浮雕，左邊是臉，右邊是尾巴。

安德魯在這家星巴克買過幾十杯咖啡，都沒注意到這個浮雕。

安德魯多半外帶咖啡，偶爾會在店裡坐下喝。

他喜歡坐在牆邊的位子，有時候坐在浮雕的左下方、有時坐在浮雕的右下方，但是他總是埋頭刷手機，很少抬頭。

安德魯不是沒有抬過頭，但是他抬頭時，經常因為眼睛疲勞或者頭腦昏沉，完全沒注意牆上有什麼東西，甚至忽略牆的存在。

有那麼幾次，安德魯看到了浮雕。但是他坐在左邊的時候，以為浮雕就是個人面的側影。他坐在右邊的時候，以為浮雕就是個魚尾而已。他以為這是兩個不同的圖片。

有一天，安德魯又在星巴克坐下喝咖啡，刷完手機正發著呆，聽到一個清脆的聲音說：「你怎麼不看看我？」

「我叫美美，看了你很久了。」聲音從浮雕那邊傳來，牆好像還震動了一下。

安德魯以為自己睡眠不足幻聽了，抓起背包要離開，又聽到聲音說：「你走到門口時轉身，再看看我嘛！」

安德魯覺得他就這樣出去的話，今晚反而會做噩夢。走到門口按照指示，回頭看了看牆，才發現那個浮雕裡有個完整的美人魚。

安德魯鬆了一口氣，緊接著又顫抖了一下，帶著一身的雞皮疙瘩離開了星巴克。

9 哈囉艾倫

又到了周五，艾倫在同一時間去了同一家酒吧，點了同一種飲料，向同一個酒保傾訴同一番話。

他一整年都重複著這項行為。

酒保非常冷靜。他知道自己的工作就是面對很多像艾倫這樣的人。

根據酒保的經驗，艾倫已經到了崩潰的邊緣。

「我每天都回家，可是我從來沒有拜訪過自己。」艾倫很喪氣。

「是嗎？你倒是經常來看我。」酒保說。

「我已經好幾年沒拜訪自己了。事實上，自從我出生以來，我就沒有問候過自己。」艾倫繼續說。

「很有可能啊！」酒保說。

「為什麼我們從來不給自己打電話？我們打電話給別人，並期待他們也打電話給我們，但我們從來不給自己打電話。

「你可以試試給自己打個電話啊！」酒保一邊鼓勵艾倫，一邊已經猜到結果會是如何。

艾倫拿出電話，撥了自己的號碼。

「忙音。」艾倫說。

「你打電話給自己，是為了什麼呢？」酒保問。

「探望自己。」

「那你在哪裡？」

「這裡。」

「是啊！你不需電話，就可以打電話給自己。」酒保笑笑，端出一杯飲料遞給艾倫。

「這是我點的嗎？」艾倫問。

「送給你的。叫『哈囉艾倫』。」

「好好喝。」艾倫嘗了一口，心情好了許多。「我覺得電話打通了。」

那是艾倫每周都點的飲料，但他以為是酒保為他特別調配的。

「哈囉艾倫、哈囉艾倫，我該和艾倫談談心了。我該讓艾倫回到艾倫的家，而不是艾倫回到別人的家。」艾倫給了酒保加倍的小費 ，喃喃自語地走出酒吧。（下）