城坤看得出來，傑克是個聽話的主，對燃燃唯唯諾諾。傑克的中文說得相當流利，搞得燃燃一句簡單的英文都不用學。城坤一直在跟燃燃閒聊，一頓飯下來，燃燃的背景輪廓差不多清晰了。燃燃居然跟蘭溪一個老家，這讓城坤有幾分震驚，自然想到蘭溪老家的樟樹，樟樹跟喬治亞的橡樹何其相似，神奇得邪乎。

燃燃十八歲就從老家去北京闖蕩，跟千千萬萬的北漂一樣，夢想著變成星星的一天。成名之路太苦了，她和小夥伴們想過許多方子炒作，比如在豆腐店裡賣豆腐，然後請人上網炒作「最美豆腐西施」，接下來還有最美油條、最美米粉、最美包子系列。某個下雨的天，她蹲在地上給乞丐餵飯，被炒成「最美心靈女孩」，結果還是沒有火。

她拍的那些短視頻，事先都有文案，比如在高鐵相遇初戀，滿臉是淚；喝醉了，走在公園裡，被蟒蛇纏住了；獨自上山採藥，被野人拖入洞裡；躺在沙發上玩手機，突然聽聞奶奶去世噩耗，倒地不起。跟渣男分手，在大庭廣眾下咆哮如母獅子。為了衝流量，她還搞過睡播，就是睡在床上閉上眼睛的直播，被稱為躺著掙錢。很多男人給她打賞，但是很快因傷風敗俗遭遇下架。

一個四十幾歲的大姊要跟她搭檔，假扮一對母女，做出一些驚世駭俗的創舉來。那個新年，她們想去討好一個娛樂圈大哥，大姊把燃燃裝進一個盒子裡當禮物，盒上還紮了個粉色的蝴蝶結。送貨上門的時候，恰好大哥出去了，是他的助理開箱取貨。助理是誰，就是傑克，他是大哥的助理兼翻譯。

傑克和燃燃就這樣對上眼了，一見鍾情了，乾柴烈火燃了起來。（一七）