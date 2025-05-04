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台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

情盡緣未了（一一）

孟悟
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城坤拿出手機，想仔細拍個痛快，每個細節都想抓住。亨利在一旁催他：我們時間不多了，快上車吧。以後自己再來，想待多久都成。

出了飛虎隊展台，朝前走幾步就是主展廳。城坤忘了亨利的催促，一個龐大的黑色蝙蝠撞進了他的視線，這不是黑鳥嗎？美國的無人偵察機，七十年代曾服務於越戰，是那個年代最牛的高超音速無人機，身手神速，知道怎樣隱身躲避雷達。

城坤告訴亨利，幾十年前的越戰，一架黑鳥曾墜落中國的雲南。亨利說：根本沒有的事，我一直在關注航空方面的消息，從來就沒聽說過黑鳥墜毀。肯定是你們記者瞎編搞出來的新聞，想吸引眼球。

城坤說：如果不是我大伯親口告訴我，我也相信是記者亂編的。

上個世紀七十年代，越戰爆發，中國是越南的靠山。城坤的大伯是「抗美援越」部隊裡的連長，那年在雲南執行特別任務，親眼看見一架飛機墜毀在密林中。部隊裡有專家考察後發現：那不是普通飛機，是美國最先進的黑鳥。領導們高興壞了，說一定保護好殘骸，運回北京仔細研究。

亨利問城坤：你敢確認是中國擊落的黑鳥？

城坤說：中國軍事博物館有黑鳥的部分遺體，下次你來中國，我帶你去瞻仰。

亨利還是搖頭不願相信，他認為不是黑鳥，掉在中國境內的可能是另外的偵察機。

這時候一旁有個美國女子接話說：黑鳥或許真的落地了，相關機構想藏住祕密，沒有說出來。這個世界有很多祕密，我們沒有必要弄清全部真相，太認真的人，總會痛苦。

女子的話耐人尋味，城坤不禁打量了她幾眼：個子不高，一頭淺栗色的長鬈髮，眼睛半藍半灰。她穿著一件寬鬆的T恤，但還是遮不住優雅起伏的曲線。（一一）

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