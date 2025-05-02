他找到心儀的工作，攢足資金和人脈後，自己開始創業，每年只有感恩節 才回家。

三年前的感恩節，亨利經歷了一件詭異的怪事。一大家人去附近的遊樂場玩，車過棉花地的時候，姊姊的女兒傑妮，指著遠方的一棵橡樹說，她就埋在那棵樹下。

傑妮那年才五歲。她常告訴父母，她是被人殺死的，死後才降生到這個家庭，有了新的爸爸、媽媽。從前的爸爸、媽媽對她不好，離婚後誰也不管她，她才被壞人騙了，又被壞人殺了。壞人把她的屍體，埋到棉花地的橡樹下。橡樹上住了精靈，精靈同情她的遭遇，幫她指路，投胎找到好人家。父母聽了很詫異，只當她看了魔幻電影，開始胡思亂想編故事，以後只准她看兒童動畫片。

那年感恩節，傑妮爸爸開了一輛Van，一大家子人坐在車上，傑妮又重複了那個屍埋樹下的故事。亨利對姊姊說，這孩子長大了可以當暢銷書作家，或者去好萊塢 寫恐怖劇，眾人都嘻笑著回應。車上有個當警察的堂哥，他皺緊了眉頭，一直沒有出聲。

故事肯定還在繼續。亨利堂哥回到警察局後，向上司彙報了這個情況。眾警員開車前往棉花地，在橡樹下挖出一具少女屍體，七年前的少女失蹤案終於破了。潛逃到阿拉巴馬的罪犯落了網，剛開始還理直氣壯地爭辯。警察也不跟他囉嗦，只出示了棉花地橡樹的照片，他的一張臉瞬時變成了汙水地裡的棉花。

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亨利對城坤說，我從來就不相信什麼前世今生、因果輪迴，但是小傑妮的這件事確實震歪了人的下巴。

城坤說：這說明什麼？這世上根本就沒有藏得住的祕密。我們中國有句老話是，要想人莫知，除非己莫為。（九）