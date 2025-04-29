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斷掌（三）

李東文
圖／王幼嘉
圖／王幼嘉

三舅是生意人，大半輩子過節儉的生活，存下來不少錢；還有就是，我知勇表哥風光那幾年，財源廣進，到手的錢大都交由三舅打理，所以三舅手中能支配的現金不少。現在的問題是，三舅不敢貿然把錢交到來人手上。陌生人拿出一條項鍊，打開吊墜，裡面有我知勇表哥和婷婷的相片。三舅於是給了他三十萬現金。

有人通知婷婷，拿錢前往某車行贖回她那輛半新的寶馬。知勇表哥用婷婷的車換了輛不顯眼的半舊豐田，帶著二十套假牌照上路。

此後兩個月內，陌生男子又來過幾次，先後從我三舅手中拿走了兩百萬。

三舅傾家蕩產，賤賣了剛剛完成裝修，準備給知勇表哥結婚用的新房子。

知勇表哥消失那年二十三歲、我十八歲，等到四年以後，我大學畢業歸家的當天晚上，母親對我說：「明天能起早嗎？」

我說：「能啊，我有晨跑的習慣。」

母親給我兩百元，讓我請三舅飲早茶。母親一本正經的樣子讓我感覺大事不妙。

第二天我起了個大早，開父親的車去接三舅和三舅媽。

我表姊經熟人介紹，倉促嫁了個美籍華人，已於半年前隨丈夫去國外定居。

三舅瘦得沒法再瘦了，只剩下骨骼和皮膚，五十出頭，看上去比八十歲的老人還不堪。他依然還是口腔潰瘍，不致命，但能把人折磨得生不如死，連說話，口腔都有刺痛感。

我牽三舅的手去窗邊坐下，想問問我知勇表哥的消息，又怕誘發出他的臆想症。從三舅手中取走兩百萬元的陌生男子後來傳話，說我知勇表哥已安全到達目的地。只是得到了陌生人的傳話，未能親眼目睹，大家始終感覺不踏實。後來我表姊突發奇想，託人介紹了個年紀比她大很多的外籍華人，以結婚的方式，出國尋找她親愛的大哥。

表姊出國以後打電話給我母親，說她已經在異國他鄉安定下來，丈夫對她很好，那個誰也很好。她見到那個誰和他的兩個孩子，那個誰的老婆，是他以前的女朋友。「那個誰」就是知勇表哥，這是表姊出國前與我母親約好的暗號。

我心裡想，那件事情都已經過去了這麼多年，未必我家的電話也被竊聽了不成？由此可見，臆想症是種傳染性很強而且難以根治的疾病，一旦得過，終生伴隨。

三舅媽戴上從家裡帶來的一次性手套，把生肉蒸包外面的精麵撕成小塊，泡進銀杏瘦肉粥，自己吃一口試溫度，推到三舅面前。包子裡的肉餡單獨放進另一個小碗，用陶瓷勺子壓扁、搗碎成小顆粒，又推到三舅面前，讓他吃一口泡過的麵團，吃一口碎肉。

之前聽母親提起，三舅如今的生活有多麼艱辛，我還認為母親誇大其詞。如今親眼所見，大感難受。

茶樓裡的人漸漸多了起來。三舅媽去衛生間。三舅大概是吃飽了吧，把我的左手翻轉，手掌朝上，戴上老花鏡仔細看。他說我的掌紋變複雜了，多了些亂七八糟的細紋，不如小時候清朗。小時候我的左手手掌只有三條很粗的掌紋，神奇地在虎口處匯聚，形成了一個「个」字。三舅說：「你是個好孩子，受過一次教訓以後，沒有再犯錯。」

我心中頗有些感動。

當年失手打瞎人家眼睛的事一直折磨著我。成年以後，每當我被惹怒了要發火，腦中就會浮現當時的情景，頭頂像被澆上一盆涼水，迅速冷靜下來。

我三十歲那年去北京出差，大學同學約了幾位本地朋友一起吃飯，不知誰起的頭，讓在座一位高人給大家看掌。輪到我時，他掃一眼，就把我的手指往上一推合成拳頭，說古時候，算命先生不會替斷掌的人算命。因為斷掌者要嘛命苦，要嘛性情凶殘，輕易奪人性命。大概是喝了酒，他比平時善良，贈我金句：遇事克制，莫與人爭執，更別有肢體衝突──

與多年以前三舅跟我說的一般無異。

那天從茶樓回到家中，我問母親，為何三舅對我的斷掌如此上心。母親說：「你知勇表哥也是斷掌，只不過，你掌紋清朗，他除了主紋外，橫豎還有很多細直紋，把手掌切割成一個個小方格。所以他的命運十分複雜，你三舅想幫他都無從下手。」

身處異國他鄉的表姊和我都沒能送三舅最後一程。三舅去世那天，距離表姊的預產期還有一周，她沒法回來。在我這裡，老家裡的人，沒告訴當時在省城工作的我這個消息。盡量不驚擾旁人，是三舅臨終前的要求。

三舅去世兩年後，三舅媽出國，去到我表姊身邊。

如果不計較丈夫年紀偏大的話，我表姊算是個幸福的女人。當時的情形是，表姊著急著要出國找她哥，結婚是最簡單直接和最節省力氣的方法，而嫁給大齡人士比嫁給適齡青年容易……表姊育有兩子一女，再加上丈夫與前妻所生兩個女兒，家裡到處都是孩子。夫妻二人在唐人街經營一間燒臘店，為了養一大窩孩子，起早貪黑幹活。

我在三十歲那年結婚，表姊回國喝喜酒，順便休假帶著孩子回來，看看祖國的大好河山。我說了這麼多，是想說，事隔多年，我終於有機會面對面與表姊深談。（三）

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