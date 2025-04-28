圖／王幼嘉

那年除夕，二十三歲的知勇表哥和未婚妻劉婷婷，在我三舅家匆匆吃幾口，開車前往婷婷家吃另一餐除夕年夜飯。婷婷是獨生女，十八歲生日剛過，父親便買了輛很貴的汽車給她。他們戀愛以後，這輛車基本都是我知勇表哥在用。

那年春節 天氣壞得出奇，下過兩次冰雹。為了遷就我知勇表哥，三舅家的年夜飯時間提前了不少。婷婷家在工業發達的牛角鎮，離縣城十多公里。除夕那天五點鐘剛過，天際尚留最後一縷暮色，知勇表哥與婷婷從我三舅家中出來，天空正下著夾雜著冰渣的小雨。

知勇表哥上到高中以後屢次聚眾打架，一次比一次暴力。高二時打傷了某位大人物家的孩子，被學校開除，就算朋友遍天下的三舅也無力回天。

對於被開除，知勇表哥本人不怎樣在意，三舅可是感覺臉上無光，打算安排兒子去新的學校。可知勇表哥壓根不肯再讀書，為了避免和我三舅發生衝突，他東躲西藏，夜不歸宿。

後來有一天早上，三舅起來，發現兒子不知啥時候回到家中，正在廚房吃昨晚的剩菜，英俊的臉上青一塊、紫一塊。知勇表哥說，對方的人多了一倍，才被打得這麼慘。三舅媽過來看一眼，眼淚嘩嘩直流。

三舅說：「再這樣下去，你早晚會被打死！」

知勇表哥說：「死不了──他們比我們傷得重，好幾個進了醫院。」

為了知勇表哥打架不再吃虧，三舅花了好多錢，送他去朋友的拳館習武。三舅這位開拳館的朋友是傳奇人物，實力很強，之前三舅生意上有幾次與人發生爭執，都由他出面擺平。

知勇表哥對讀書興趣不大，習武卻有心得，出拳又準又狠，一拳就能把人打暈那種，一起練拳的師兄弟很快就被他揍得滿地找牙。三舅得意洋洋地對我三舅媽說，以後再也沒人能欺負他了。三舅媽說：從來都是他欺負人，你幾時見到別人欺負他的？知勇表哥還上學時，三舅媽常被老師叫到學校，每一次的原因都相同，我知勇表哥把同學揍慘了。

拳館老闆是個社會人，招募知勇表哥做他的手下。之前知勇表哥混街頭，與不成氣候的小混混為伍。這下好啦，找到了大規模的組織，迅速成長，沒多久便被提拔成為中層幹部，去哪身後都帶著幾個小跟班。因此後來，三舅一再自責，是他親手把我知勇表哥推進了火坑。

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知勇表哥十八歲那年，與比他大兩歲的婷婷結識、相愛、同居……婷婷姊我見過，大高個子，很漂亮，跟我知勇表哥站一塊，簡直就是金童玉女，別提有多登對。

還記得那年我十八歲，正在讀高三，正月初二母親帶著我去三舅家拜年。三舅知道我和母親前來，可還是被朋友的電話拖了去茶樓。三舅媽對我說：茶樓是你三舅第二個家，恨不得整天泡在茶樓不回家。其實我知道，三舅表面上是去茶樓享受那一盅兩件，其實是帶著目的與人聊天，聊著、聊著，生意談妥。

三舅媽和我母親一起到廚房弄菜，打發我和表姊去茶樓喊三舅回家。

我在路上問表姊，為何知勇表哥每年除夕到正月初五，都留在婷婷家中。

「他們去那邊收紅包。」表姊說。

「在家這裡也有紅包收。」我說。

「我們這邊的是小紅包，他們那邊的大。」

「有多大？」

表姊伸出一個手指頭，在我面前晃了晃。

「天呀，一萬！」

表姊翻了個白眼說：你這個土包子，是十萬！

我幾乎沒被嚇死。上個世紀九十年代，廣東省的人均工資不足千元。

正月初五，三舅生日，小範圍的家宴，包下他們家旁邊一間私房菜館。客人有親戚朋友、婷婷和她父母，以及三舅的一些生意夥伴。

我囉囉嗦嗦寫下這麼多是想說明，三舅五十壽宴的這天晚上，是我倒數第二次見到我打小崇拜的知勇表哥。此後多年，我零零碎碎從別人口中得知他的一些事情，拼湊出他真假莫辨的人生。

正月初五，晚宴過後我直接回到學校，開啟了兩耳不聞窗外事的高三衝刺模式。直到高考 結束以後我才知道，知勇表哥出事了。

話說正月初六那天傍晚，我三舅家的飯菜已擺上了桌，知勇表哥接到個電話，打算出門而去。三舅知道，知勇表哥是要帶隊去伏擊某人。當時他拿起話筒，正要用房間裡的分機打電話，剛好偷聽到知勇表哥那通電話。這大過年的，三舅當然不希望兒子前去行凶，但攔不住。婷婷同樣無法讓我知勇表哥留在家中吃晚飯。在二十三歲的知勇表哥心目中，江湖重於春節、重於愛情，更重於一餐晚飯。

那天，不知知勇表哥他們這邊哪個缺心眼的，砍斷了對方一個人的動脈。

表哥回家換掉血衣，拿走家中所有的現金，外出躲避。

人命關天，公安局當晚就發布了通緝令。正值嚴打，知勇表哥如果想要逃脫懲罰，唯一的選擇是逃至境外。

幾天後有位陌生男子來到茶樓，與三舅拼檯而坐，小聲說，他在替知勇表哥跑腿，向我三舅索要三十萬現金。

上世紀九十年代，三十萬能在省城買套帶裝修的房子。（二）