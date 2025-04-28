我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

斷掌（二）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖／王幼嘉
圖／王幼嘉

那年除夕，二十三歲的知勇表哥和未婚妻劉婷婷，在我三舅家匆匆吃幾口，開車前往婷婷家吃另一餐除夕年夜飯。婷婷是獨生女，十八歲生日剛過，父親便買了輛很貴的汽車給她。他們戀愛以後，這輛車基本都是我知勇表哥在用。

那年春節天氣壞得出奇，下過兩次冰雹。為了遷就我知勇表哥，三舅家的年夜飯時間提前了不少。婷婷家在工業發達的牛角鎮，離縣城十多公里。除夕那天五點鐘剛過，天際尚留最後一縷暮色，知勇表哥與婷婷從我三舅家中出來，天空正下著夾雜著冰渣的小雨。

知勇表哥上到高中以後屢次聚眾打架，一次比一次暴力。高二時打傷了某位大人物家的孩子，被學校開除，就算朋友遍天下的三舅也無力回天。

對於被開除，知勇表哥本人不怎樣在意，三舅可是感覺臉上無光，打算安排兒子去新的學校。可知勇表哥壓根不肯再讀書，為了避免和我三舅發生衝突，他東躲西藏，夜不歸宿。

後來有一天早上，三舅起來，發現兒子不知啥時候回到家中，正在廚房吃昨晚的剩菜，英俊的臉上青一塊、紫一塊。知勇表哥說，對方的人多了一倍，才被打得這麼慘。三舅媽過來看一眼，眼淚嘩嘩直流。

三舅說：「再這樣下去，你早晚會被打死！」

知勇表哥說：「死不了──他們比我們傷得重，好幾個進了醫院。」

為了知勇表哥打架不再吃虧，三舅花了好多錢，送他去朋友的拳館習武。三舅這位開拳館的朋友是傳奇人物，實力很強，之前三舅生意上有幾次與人發生爭執，都由他出面擺平。

知勇表哥對讀書興趣不大，習武卻有心得，出拳又準又狠，一拳就能把人打暈那種，一起練拳的師兄弟很快就被他揍得滿地找牙。三舅得意洋洋地對我三舅媽說，以後再也沒人能欺負他了。三舅媽說：從來都是他欺負人，你幾時見到別人欺負他的？知勇表哥還上學時，三舅媽常被老師叫到學校，每一次的原因都相同，我知勇表哥把同學揍慘了。

拳館老闆是個社會人，招募知勇表哥做他的手下。之前知勇表哥混街頭，與不成氣候的小混混為伍。這下好啦，找到了大規模的組織，迅速成長，沒多久便被提拔成為中層幹部，去哪身後都帶著幾個小跟班。因此後來，三舅一再自責，是他親手把我知勇表哥推進了火坑。

知勇表哥十八歲那年，與比他大兩歲的婷婷結識、相愛、同居……婷婷姊我見過，大高個子，很漂亮，跟我知勇表哥站一塊，簡直就是金童玉女，別提有多登對。

還記得那年我十八歲，正在讀高三，正月初二母親帶著我去三舅家拜年。三舅知道我和母親前來，可還是被朋友的電話拖了去茶樓。三舅媽對我說：茶樓是你三舅第二個家，恨不得整天泡在茶樓不回家。其實我知道，三舅表面上是去茶樓享受那一盅兩件，其實是帶著目的與人聊天，聊著、聊著，生意談妥。

三舅媽和我母親一起到廚房弄菜，打發我和表姊去茶樓喊三舅回家。

我在路上問表姊，為何知勇表哥每年除夕到正月初五，都留在婷婷家中。

「他們去那邊收紅包。」表姊說。

「在家這裡也有紅包收。」我說。

「我們這邊的是小紅包，他們那邊的大。」

「有多大？」

表姊伸出一個手指頭，在我面前晃了晃。

「天呀，一萬！」

表姊翻了個白眼說：你這個土包子，是十萬！

我幾乎沒被嚇死。上個世紀九十年代，廣東省的人均工資不足千元。

正月初五，三舅生日，小範圍的家宴，包下他們家旁邊一間私房菜館。客人有親戚朋友、婷婷和她父母，以及三舅的一些生意夥伴。

我囉囉嗦嗦寫下這麼多是想說明，三舅五十壽宴的這天晚上，是我倒數第二次見到我打小崇拜的知勇表哥。此後多年，我零零碎碎從別人口中得知他的一些事情，拼湊出他真假莫辨的人生。

正月初五，晚宴過後我直接回到學校，開啟了兩耳不聞窗外事的高三衝刺模式。直到高考結束以後我才知道，知勇表哥出事了。

話說正月初六那天傍晚，我三舅家的飯菜已擺上了桌，知勇表哥接到個電話，打算出門而去。三舅知道，知勇表哥是要帶隊去伏擊某人。當時他拿起話筒，正要用房間裡的分機打電話，剛好偷聽到知勇表哥那通電話。這大過年的，三舅當然不希望兒子前去行凶，但攔不住。婷婷同樣無法讓我知勇表哥留在家中吃晚飯。在二十三歲的知勇表哥心目中，江湖重於春節、重於愛情，更重於一餐晚飯。

那天，不知知勇表哥他們這邊哪個缺心眼的，砍斷了對方一個人的動脈。

表哥回家換掉血衣，拿走家中所有的現金，外出躲避。

人命關天，公安局當晚就發布了通緝令。正值嚴打，知勇表哥如果想要逃脫懲罰，唯一的選擇是逃至境外。

幾天後有位陌生男子來到茶樓，與三舅拼檯而坐，小聲說，他在替知勇表哥跑腿，向我三舅索要三十萬現金。

上世紀九十年代，三十萬能在省城買套帶裝修的房子。（二）

春節 高考

上一則

乾隆欽點身價上看1.5億港幣 郎世寧「青羊圖」為何鬧雙胞

下一則

異鄉人生

延伸閱讀

祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 提供日式精美壽司 是聚餐的首選

祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 提供日式精美壽司 是聚餐的首選
祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選
台餐廳除夕傳食物中毒 北市令停業 最高可罰607萬

台餐廳除夕傳食物中毒 北市令停業 最高可罰607萬
習俗篇／太早睡、講髒話倒楣整年…除夕10大禁忌一次看

習俗篇／太早睡、講髒話倒楣整年…除夕10大禁忌一次看

熱門新聞

圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蔣勳：蘇軾是魔羯座 韓愈是射手？

2025-04-19 02:00
圖／123RF

尋找陽春麵

2025-04-23 02:00
蛋炒飯。（圖／123RF）

家人的拿手菜

2025-04-24 02:00
圖／123RF

吃湯

2025-04-18 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？(上)

2025-04-21 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？

2025-04-22 02:00

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現