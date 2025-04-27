宗正笑了，揉揉紫妮的腦袋，道：「你就是心急！羅羽的條件可不是一般的好呢。」

紫妮睜大眼睛看著宗正。

宗正道：「羅羽的母親是真正的大家閨秀，以前的名門望族，又是有名的美人兒，看女孩子看得很挑剔。父親在政府部門，已經做到了很高的位子，這麼說吧，羅羽是官二代加富二代。」

紫妮卻撇撇嘴巴，非常不屑，不過她並沒有作聲。

宗正又道：「追羅羽的女孩子太多了，不是他自己看不上，就是他父母那一關過不了。所以，就拖到了現在。」

紫妮笑道：「哦，照你這樣說，阿虞是撞了大運了？」

宗正道：「那要看稽虞自己怎麼想。羅羽怎樣想，我們也不知道，對不？」

紫妮不吱聲，心裡卻盤算著怎麼跟稽虞說，然後讓稽虞對羅羽主動一些。

紫妮將宗正的話轉述給了稽虞，稽虞並不作聲。紫妮急了，她推了一把稽虞道：「你在想什麼呢？這個羅羽真的是很好的選擇對象呢。」

稽虞微微笑了一下，依舊沉默不語。紫妮覺得稽虞的笑很輕蔑，就問道：「我這樣說，你是不是覺得我很俗氣？」

稽虞搖搖頭，道：「沒有，我對羅羽沒有什麼特別的想法。」

紫妮吃了一驚，問道：「怎麼會？羅羽要長相有長相、要家世有家世，說話也有分寸，也很有教養，自己還有公司。儘管是官二代加富二代，可我沒有發現他有什麼特別不好的缺點。阿虞，你可不要太挑剔哦。」

稽虞笑道：「紫妮，你不了解我。我沒有特別的物質慾望，也從不羨慕什麼權力，男人的長相對於我，更加沒有意義，我只是……」（一九）