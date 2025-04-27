圖／王幼嘉

星期六晚上，母親在電話這頭提了一嘴我知勇表哥的名字，三舅便在那頭激動起來：「五妹你瘋了嗎？敢提他！神經病！」

「他居然罵我神經病！我只是問他，知勇安全了沒有！」

母親氣鼓鼓地坐在那裡，說我三舅得了臆想症，像個瘋子。

我的表哥何知勇，原先叫何智勇，取「智慧勇敢」的意思。後來三舅說他命裡的火太盛，名字中帶個日字不合適，把智字底下的日字去掉，變成何知勇。在我小時候，母親一再驕傲地對外宣稱，我外公滿腹文墨，是他們那一代人中稀少的知識分子。三舅從外公身上學到了一點皮毛，會看相看掌，還懂風水。

母親上面有四個哥，她打小被寵溺，哪怕自己都變成了母親，也還嬌裡嬌氣，被她三哥不重不輕收拾一句，很不服氣，嘟嘟噥噥老半天。

父親也認為我三舅得了臆想症。上個周末，父親與我三舅喝早茶，三舅神經兮兮地說自己被跟蹤了，就連在比集市還吵的茶樓裡，都壓低嗓子說話，還說他家裡到處都是竊聽器。

知勇表哥到底去了哪裡呢？我問。

鬼知道！母親說，我問也問不出來，你三舅甚至不讓我提他兒子的名字！

三舅一米七六，在他們那一代人中算很高了，相貌英俊、能說會道，天生的生意好手。我的表哥何知勇，身高一米八二，相貌猶在三舅之上，像個電影明星。

兩個月後，我表姊，即是知勇表哥的親妹，領到第一個月工資請飲茶。我剛剛高考 完，還未去外省上大學，也跟著父母一起去茶樓。表姊跟我同一屆，成績差到一塌糊塗，畢業試後直接工作，沒有參加高考。

去茶樓飲茶沒啥稀奇，無非是在一間超級大、吵得嗡嗡作響的屋裡飲茶、吃點心，說些親戚間該說的話。稀奇的是，鄰桌有一男一女兩個老人，全身上下一身黑，不停用目光向我們這邊掃射。

我小聲問表姊是否認識他們，表姊皺起好看的柳葉眉搖了搖頭。三舅和三舅媽也留意到他們，神色大變，示意表姊結帳離開。大家都沒怎樣吃東西，三舅媽讓我父母打包些點心回家吃。

我們一大群人拖拖拉拉從茶樓出來，發現兩位黑衣老人早已在門外等著。他們個小、單薄，站在那裡卻給人一種莫名其妙的壓迫感。黑衣老太太突然跳到三舅面前，雙手亂揮亂舞，嘴裡發出古怪的聲音，一口濃痰噴到我三舅的臉上。

我母親反應快，大喊一聲跳上去，擋在三舅面前。其他人總算從驚愕中醒悟過來，呼啦一聲圍攏過來，擺出戰鬥的架勢。我們人多勢眾，但只是傻傻地站著，不知拿兩個這麼老的人怎麼辦。老頭稀里嘩啦說了幾句我們聽不懂的話，拖著老太太轉身就走，片刻消失在街角。

三舅媽頓腳道：「完了、完了，被人下毒了啊！」

表姊說：「不像下毒，應該是被下蠱了。」

我說：「不可能吧？」

表姊說：「她把藥粉藏在指甲中，手揮幾下，蠱蟲就由鼻子和眼睛進入到了身體裡。」

表姊讀書是學渣，旁門左道的書看過不少，頗得我三舅真傳。

母親轉身問她親愛的三哥哪裡不舒服。三舅說沒事，一點事也沒有，不用大驚小怪。

黑衣老人的長相和打扮，看著像來自邊遠山區，真懂得下蠱也說不定。為了弄清楚事情的原委，下午我打電話向表姊打聽。表姊說可能是我三舅以前做生意時得罪過什麼人，現在過來報復，無非是裝神弄鬼嚇唬人。

我說：「下蠱會有個複雜的過程，不是揮幾下手就能完成的吧？」

表姊說，鬼知道，邪門的事情本身就詭異，違反常識和邏輯。

幾天以後表姊打電話告訴我，三舅第二天開始發燒，吃啥吐啥，去到醫院又查不出到底得了什麼病。口腔開始潰瘍，靠流質食物給身體補充能量。又吃中藥，弄得家裡像個中藥鋪，氣味大到不得了，還是沒效果。

三舅媽的生活變得無比艱難，煮飯要把電飯煲 的一邊墊高，煮好以後一半是乾飯、一半是稀飯。菜要一式兩份，一份正常鹹，另一份放極少的鹽甚至不放鹽。因為稍鹹一點，三舅都說是往他的「傷口上撒鹽」。三舅迅速消瘦下去，那張曾經英俊的臉，變成慘不忍睹。

四位舅舅中，母親與三舅最親，我對三舅更有種近乎父親的情愫。他的遭遇，令我們母子二人傷心不已。我初二時被同學欺凌，奮起反擊，混亂中打瞎了其中一人的眼睛，賠錢不說，還被學校勸退。父親恨得咬牙切齒，命我外出打工。三舅來到家中安撫我心智不夠成熟的父母，讓我攤開左手，說我斷掌，不加節制能把人活活打死，勸我以後輕易別動手打人。

最後還是三舅，動用關係把我弄進城郊一所中學繼續讀書。換而言之，我無須在少年時期進入到殘酷的社會經歷磨難，全靠三舅的恩賜。

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茶樓事件之後，三舅的身體開始加速衰敗。時間再往前推幾個月，同一年的春節 ，是三舅家運程的拐點。從這個春節開始，三舅家每發生一件大點的事情，都伴隨著悲傷。（一）