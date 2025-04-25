「叫我稽虞好了。」稽虞忙道。

「哦？」羅羽看著稽虞的臉。

「我不習慣這樣的稱呼。」稽虞笑了笑，解釋道。

羅羽也笑了，道：「好。」他的牙齒很白。

這時候紫妮已經唱完了，她將手中的麥克風放在茶几上，接過宗正遞過來的飲料，喝了一口道：「好久沒唱，嗓子發澀。」

剩下的三個人都笑了。紫妮看著宗正和羅羽，道：「我們兩個已經點了好幾首了，你們點吧。」

音樂又響了起來，依舊是紫妮點的。她忙放下飲料瓶，拿起麥克風，唱了起來。

「你怎麼不唱？」宗正看著稽虞，問道。

稽虞道：「紫妮先點好了。下一首應該就是我點的了。」

宗正笑了一下，道：「聽紫妮說，你唱歌唱得非常好，看來今天我們可以一飽耳福了。」

稽虞笑道：「紫妮亂講的，我沒有她唱得好。你聽，她唱得多好！」

紫妮正唱一首KTV點唱率很高的歌：〈白狐〉，果然，她將這一首纏綿悱惻的歌唱得如泣如訴的，讓在座其他三個人不住拍手叫好。紫妮的臉微微泛著紅潤，宗正看著她有些神思恍惚。

一曲終了，紫妮將麥克風遞給稽虞：「該你了，我都已經唱了好幾首了，嗓子乾得厲害。」

稽虞點的是一首鄧麗君的歌，唱完了，宗正、羅羽，還有紫妮一起拍手喝采。宗正道：「稽虞果然好嗓子。」一壁對著稽虞豎起了大拇指。

稽虞微微笑了，對著宗正點點頭，拿起來放在茶几上的飲料細細啜了一口。

紫妮道：「可不是！阿虞的歌唱得好在我們同事之間，是人盡皆知的事實。」

稽虞笑道：「你唱得也好！」

紫妮道：「比起你，還是差了那麼一點點喔。」

稽虞道：「我只能唱沒有什麼難度的歌，不像你，什麼都能唱。」（一七）