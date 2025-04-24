羅羽果然很帥，玉樹臨風的，不過皮膚真的略微有些發紅，真的跟他的偶像一樣了。鼻直口方，不開口的時候，嘴角略微有些下垂，給人一種過度嚴肅的感覺。稽虞暗地裡悄悄蹙蹙眉，不知道為什麼，這樣的嘴角總讓她想起當年撞飛耿直的那個肇事的人。稽虞心不在焉地應付著羅羽。

一頓飯，在紫妮和宗正極力的敷衍之中結束了。紫妮熱情高漲，她並沒有感覺稽虞有什麼不快，她建議大家一起去KTV唱歌。很久都沒有唱過歌了，紫妮自己很想去。

羅羽挺興奮，稽虞的美麗到底出乎他的預料，他很願意跟稽虞多待些時間。聽見紫妮這樣建議，他立刻就同意說好。宗正本來並不會唱歌，但紫妮和羅羽都表示想唱歌，他自然也就同意了。

最後輪到稽虞表態。稽虞沉吟了一下，本想說「不去了」，但看見紫妮眼睛裡的期待，她只好也點點頭道：「我不大會唱歌。」

紫妮飛快地說道：「不要太謙虛哦！」

稽虞笑了，點點頭道：「好吧。」

四個人來到KTV，進去之後卻發現人滿為患，大廳裡等包間的人很多。稽虞說道：「這麼多人，算了吧。」

紫妮道：「為什麼要算了？既來之則安之。別人能夠等，我們也能夠等的，對不？反正今天是周末。」

稽虞不再說什麼，四個人在服務生的引導下坐在沙發裡，等座。

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終於有了合適的包間，四個人進去，放好背包，宗正和羅羽去自助超市買飲料、零食，紫妮和稽虞便開始選擇要唱的歌。等到宗正和羅羽拿了一大包東西回來，紫妮已經一個人拿著麥克風在唱歌了，稽虞則安靜地坐在沙發裡。

「稽小姐怎麼不唱？」羅羽問道。（一六）