流過我們的河（全文完）

他們的目光都落在河中央一堆隨著水波向下游流動的垃圾上。那裡面，有一個被垃圾纏住的人。

警察下到河裡，用棍子把屍體勾到河邊。翻過來，露出泡脹了的臉，眾人驚駭。歐可明的兩耳轟鳴，心下悚然。丘文文。她在心裡喊她的名字。

轉學生丘文文長得漂亮，歐可明一見就喜歡。她對她很好，兩個人很快就熟絡了起來。丘文文只當她們是普通朋友，可她卻沒忍住，在某一次，教室裡只有她們兩個人的時候，吻了丘文文。丘文文錯愕地推開她，用帶著惡心又害怕的表情，擦掉了自己的那個吻。

她沒放棄，還是找任何隱密的機會向她示愛。丘文文請了幾天假，後來又回來上了幾天的課，然後再次消失。再有她的消息，就是她已經投河自殺。

那是她上高一時候的事。後來，她一有機會，就來這河邊坐坐。她在自己的孤獨裡，眼瞅著河水一點點變乾淨，她心底那關於丘文文的黑色記憶也漸漸被清水稀釋，漸漸變淡。後來，她考上大學，又去了麒城，在麒城，遇到了和她一樣的小章。她們正式確立關係的時候，她曾經驕傲地以為，她這一輩子都再也不用回到那閉塞的陳村。

歐可明面對著眼前的河，是緞，也是斷。陳村，被壓抑住的感情和慾望，無法反抗的生活和世界。這一次，歐可明想真正正正和這一切都一刀兩斷。

她放下行李，一點一點朝河的中央走去。她想，自己要一路走、一路走，等到自己真正地靠著雙腿走到河的對岸，那麼，自己才算是一個嶄新的人。

她微笑著，張開雙臂抱住了越來越湍急的激流。（全文完）