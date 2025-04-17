閨密的掏心話（全文完）

「因此，妳從來不和我們提及妳的先生。」

「也不是刻意的，沒什麼好說的。我總不能像祥林嫂那樣，見人就訴苦。那真是變成我自己都憎惡的樣子啦。」

「但是先生去世，這麼大的變故，妳不需要自己一個人熬著。我們不見得能具體幫妳什麼，但是願意在悲傷的時候陪伴妳。」

「可是，他是在去會另一個女人的路上出事的，這讓我情何以堪？我的心情不是傷心悲慟這樣的詞彙可以描繪的……」

兩個女人同時沉默著。紫蘇是找不出任何安慰的語言，文茜是沒有任何語言可以表達她那糾纏不清的情感。

「不過，我現在可以跟妳和盤托出，已經感覺很治癒啦。真的，說出來的過程就是一個梳理的過程，不再糾結啦！」文茜緩緩說道。

「好，不再糾結！」紫蘇很心疼，她明白這樣的透徹一定經歷了漫長的浴火重生。

「哦，我現在接受了家附近一間教會的聘請，正式做了他們的中文祕書，負責教會裡英譯中的工作。」

「這太好啦！妳中英文都很好，這份工作猶如為妳訂製的。」

「是呀，我很幸運。在我需要工作的時候，就有一份適合我的工作。先生走後，我仍要還房貸。前幾年美國一直在升息，我們的房貸是每年浮動的，跟著漲，有點狼狽。加上通貨膨脹 ，物價飛漲。用同樣的錢，已買不到從前一樣的物品啦。現在新總統上任，華爾街 股市震盪，還是有份工作比較踏實。

「不過，我還是可以參加我們的午餐例會的。人老了，更覺得老朋友值得珍視。女人也許不需要先生，但是不能沒有女性朋友呀。」文茜的話裡笑中帶淚。（全文完）