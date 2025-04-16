我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

流過我們的河（一四）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

小章並沒有在微信上把她拉黑，所以她還是可以看到小章的朋友圈。這張幸福的結婚照是在她回到陳村後不久，就在小章的朋友圈裡出現的。歐可明站在緞河邊吐著煙圈，隔著霧一樣的煙，瞇著眼睛盯著照片裡的小章看，越看越覺得眼睛火辣辣得疼。

這樣也好、這樣也好，她自己安慰自己。小章從一開始就說，自己羨慕別人熱熱鬧鬧的大家庭，現在，小章做出了犧牲，也終於換來了自己想要的東西。

周末的時候，寶珍回來了，一進院門就哭了。歐可明問她出了什麼事，寶珍說自己剛才接到刑警隊那裡的通知，說出事了，半夜阿公犯病了。看守所的工作人員連夜給送到醫院去搶救，結果沒救回來。死因是腦溢血。

「那，媽呢？媽知道嗎？」

寶珍哭著點點頭。「我覺得阿公的心裡就是想保護媽媽。他這個嫌疑人死了，案子也沒辦法繼續查了。」

「是要撤案嗎？」

「陳凱託人打聽了，說是應該很快就要撤案了。媽也快回來了。」寶珍四處看了看，「這院子、這屋子都得好好收拾收拾才行。」

寶珍說她留在家裡打掃，又給了歐可明一點錢，交代她去鎮上買點媽愛吃的糕點。

歐可明在鎮上的商業街轉了一圈，忽然覺得剛剛路過的一個賣煎餅的攤位上的女人看起來很是眼熟。她轉過身去，結果那人也正盯著她看。

目光相對的那一瞬間，歐可明認出了她，竟然是黃倩玉。

7

「我一直想問你，你是怎麼知道我爸是被人害死的？」歐可明問。

「他跟我提起過，他覺得家裡怕是有人要害他。」黃倩玉說。

「為什麼要害他？」歐可明問，「誰要害他？」（一四）

微信

上一則

蘇純興 開放式管理 讓員工做自己

下一則

詐欺犯的委託

延伸閱讀

兒童3C成癮手機滑不停 增睡眠障礙風險、干擾生長激素

兒童3C成癮手機滑不停 增睡眠障礙風險、干擾生長激素
法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案

法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案
孟晚舟點讚妹妹姚安娜新劇：支持你的我們，一直都在

孟晚舟點讚妹妹姚安娜新劇：支持你的我們，一直都在
京東劉強東：不該用知識和算法壓榨最底層兄弟

京東劉強東：不該用知識和算法壓榨最底層兄弟

熱門新聞

新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

2025-04-13 17:36
圖／abwu

母親的正宗咕咾肉

2025-04-09 02:00
圖為瓊瑤在2017年8月1日出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書發表會留影。 （中央社）

作家的緣分–隱地日記四則

2025-04-14 02:00
圖／陳完玲

流金歲月的餘暉

2025-04-14 02:00

台北鄰居

2025-04-12 02:09
郭彥甫（中）上田定豐Podcast。圖／唱戲世界娛樂提供

台灣第1人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

2025-04-12 15:56

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種