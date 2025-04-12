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女人心（四）

常湘雲
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稽虞褪了耳環，幫紫妮戴上了，端詳了一會，道：「還好啦──不過好像有點兒老氣？」

雖然稽虞的聲口顯得並不那麼篤定，紫妮聽見了，依舊忙不迭地摘了下來，道：「還你。我看我是真的不合適耳環這種首飾，從來就沒有遇見過合適我的，給我戴了顯得俏皮可愛的。」

稽虞笑道：「難不成你還真打算一輩子長不大呀？未免過於天真了吧？要知道，凡事過分了就不可愛了，尤其女人。裝嫩也要看年齡的，超過一定年齡，再怎麼裝都是老黃瓜了。」

紫妮斜了一眼稽虞道：「我還沒有那麼不堪吧？就成了老黃瓜了？」

稽虞道：「我又不是說你現在就是老黃瓜，我不過是告訴你，這個世上從來都沒有一輩子的小姑娘。」

紫妮撇撇嘴，道：「哼！你就像我媽一樣，這麼嘮嘮叨叨的。」

稽虞道：「我說這麼兩句，就變成嘮嘮叨叨的老太婆啦？你這嘴巴可真厲害得不得了呢，刀子似的！」說著，稽虞抬起手，在紫妮的臉蛋上捏了捏。

紫妮笑著拂開稽虞的手，道：「不然，你跟我們一起去看電影吧。」

稽虞道：「算了吧。我才不想做電燈泡呢。」

紫妮道：「我是真心的。」

稽虞道：「我知道。你的好意我心領了，不過周末嘛，總是屬於戀人們的，我真的不去。」

紫妮道：「要不，我讓楚宗正留心一下他的周圍，看有沒有合適的，給你介紹一個。你也不要太挑剔了，就算耿直再怎麼好，也已經過去了。」

稽虞的臉色變了，紫妮知道自己說錯了話。她忙拍拍自己的嘴巴，道：「呸呸呸！臭嘴！」

稽虞道：「沒有什麼，你原本也沒有說錯，耿直確實是過去式了。」（四）

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