原來那不是夢，是真實發生的事情。

他確信那時琪琪是為了讓他保持意識清醒延續生命而做的努力。那麼，琪琪也是坐那一班翻下山谷的火車嗎？

原來琪琪好好地活著，他鬆了一口氣。

琪琪卻是滿臉淚痕，哀傷地看著他。

他想起來了，他和琪琪是兩年前在沙加緬度的火車博物館認識的。兩人對懷舊的歷史文物十分著迷，也喜歡介於科學與科幻之間的神祕國度。交往半年後，兩人便陷入熱戀。

他們共同度過無數美好的時光，心形項鍊是他送給琪琪的定情禮物，後來琪琪回贈這幅畫。

他們曾經一起去過森林裡坐火車，不同的路線，繞著森林欣賞不同的風景。琪琪特別喜歡火車轉彎時兩排都是紅木的樹林裡的這一段風景，後來在森林裡的禮品店看到這幅畫，就買了下來送給他。

過去的記憶像老舊電影的膠捲，在戲院後頭上方極其微弱的光線有著煙霧繚繞的放映區裡，一片一片緩慢地移動著。

琪琪是他的摯愛。

他激動地將琪琪擁入懷中，不願再放掉。

「伊森？」他感覺琪琪的身體輕顫。

她輕輕推開他，「我有話要和你說。」

琪琪將畫取下，畫後面竟然是一個隱藏的壁龕，裡頭供著一個像花瓶的骨灰罐，一條心形項鍊掛在上頭。

他的臉剎那間轉為蒼白，心都灰了。他頭暈得很厲害，幾乎要昏過去──那是他的骨灰嗎？

從醫院醒來後，好像發生很多事，他始終處在極度糊塗的狀態，始終都分不清哪些事是真實的、哪些事才是夢境。這應該是在做夢吧？

「那是我嗎？」伊森問：「我現在不是好端端地和妳在一起嗎？」（六）