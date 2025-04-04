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華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

雪夜記（五）

陸蔚青
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監獄長聽了小珠的要求，就問身邊的小幹部是怎麼安排的，小幹部就說可以提供有故事的犯人。監獄長就問誰。小幹部說一個名字，監獄長不說話，又說一個，監獄長也不說話。後來小幹部說到一個名字，監獄長說就她吧，這女人夠可憐。

小珠問是什麼案子。監獄長說是殺夫案，沉默少頃，說她那個丈夫就該殺。小珠愣了一下，對監獄長刮目相看。她們出了門，從一個監舍到另一個監舍去。院子很大，都是平房，在這空曠的地裡，風吹過來，凜冽刺骨，小珠不由得將腦袋縮一下，縮到大衣領子裡。監獄長走在她身邊，沒戴手套，也沒戴帽子，寒風吹到她臉上，她的神情立刻精神起來，倒像是春風。

走到一棟兩層樓前，監獄長告別，小珠與小幹部進了樓。見前廳裡一面牆上都掛著玻璃鏡框，裡面是一些照片，都是一些生產品，手套、帽子之類的。小幹部說：這些都是我們監獄生產的。

上了樓，迎面一個大房間，陽光燦爛，有極大的桌子擺在中央，桌上擺著些布匹。一些女人圍著桌子坐著，女人們穿著清一色的藍布衣褲，一色的短髮，有幾個女人不知在說什麼，笑成一團。

小幹部不理會那些瘋笑的女人，只站在門邊，大聲喊道：王麗。屋子裡就安靜下來。一個女人從瘋笑的幾個女人中站起來，小珠見那叫王麗的女人，個子中等，臉紅紅的，因為剛瘋笑過，臉上還掛著一絲笑意，小幹部就叫她出來。

王麗慢慢挪出來，那樣子有些不情願。

我的活還沒幹完呢。她說

回來再幹。小幹部乾脆俐落地說，不是壞事。這是記者，要採訪你。

一桌子女人齊刷刷地轉向小珠，那些好奇的眼神像釘子一樣釘在她臉上。（五）

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