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理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

有錢人的房子（六）

蘇橋西
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陳錦覺得什麼一晃而過，是落地銀鏡裡一個旗袍女人，慌足亂步的，不知道是哪年哪月的怨婦借身還魂。

陳錦扶子弘回臥室，放他躺在床上，要站起身，卻被子弘順勢拉倒。子弘翻身壓住陳錦，陳錦掙不脫，一定是剛才扶子弘筋疲力盡。陳錦信了自己的說辭，索性仰頭看牆布上的花紋，是水仙。那些花朵忽然晃動，好像要綻放，是子弘的手。子弘在陳錦的旗袍領口摸索。陳錦想子弘不熟悉旗袍，老司機，遇到新問題。這旗袍盤釦太過精巧，釦眼小、釦條細。

陳錦怕他扯壞，身子是自己的，可衣服是要還的。陳錦從腰往上解釦子，搶在子弘頭裡一一解開。兩人來來回回，陳錦總算在這裡贏了一局。

陳錦看見一截白滾滾的胳膊，認出是自己的。一隻手伏在她耳邊，是子弘的。兩個人是打亂的拼圖，陳錦一點點清理，哪一部分屬自己的、哪一部分屬子弘的。可一片片收拾好，又被子弘打亂。陳錦突發奇想，自己身體的每一片乾脆都生出翅膀，眼睛、手、腿，都能振翅高飛，從這房間逃出去，逃出一個是一個。

子弘起身說，我看你累了，我去給你弄點吃的，你喝點什麼嗎？你出了汗，別著涼，我給你沖一杯熱的吧。

子弘出去，陳錦才發現他從始至終都沒有關門。上下床動作俐落，那個子虛烏有的妹妹，還有見鬼的腿疼。

陳錦心裡發狠，也許應該收下那枚胸針。自己裝腔作勢，在這房子一進一出，到頭什麼都沒得到，反賠上個手機。

說起胸針，陳錦想起小時候看別人收藏的蝴蝶，也許那些蝴蝶就是被一個個漂亮的胸針釘在絨布上，最終成了美麗的標本。（六）

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