圖／123RF

他何其聰明！她的輕描淡寫，並沒有讓他覺得那是一個稀鬆平常的問題，正好相反。於是，他想了想才回答：「現代英語beam根本沒有出現在維特魯威的建築法典裡，這個詞彙的意思是『橫樑』。你提到的『房樑』，在我有限的知識裡，那應當是東方古建築裡大木作構件的名稱。它們被架設在牆壁之間、柱子之間，用以承載巨大房頂的壓力。那橫樑上面是不會直接置放砂石之類建材的，所以，我不明白，這『土』來自何處？」

她笑了，露出豁然開朗的神情，「有人曾經說我的命，是『房樑土命』，永遠好不了的。現在我想，房樑橫在建築物的空中，上面很可能存留一些灰塵。大戶人家勤於打掃，那灰塵大約存留不住，因此非常之薄。那人是在咒我『命比紙薄』，如此而已，沒有什麼了不起。來到威尼斯，看了無數建築，沒有見到任何懸於穹頂之下的『橫樑』。今天終於明白，那東西根本不存在西方的建築中。」

他卻若有所思，「命運只有好歹之分，哪有厚薄之別？這也是初次聽聞。」話說完，也禁不住笑了起來，搖搖頭，趕走了懸念。

●

這一晚，她在自己租住的小公寓裡，無論如何睡不著了，前塵往事如潮湧到。

父母葬身採石場，她被趕出了丁家老屋，住進了院牆角落的一間小草房。裡面原來置放的工具也被人拿走，只給她留了幾把鐵鎚，方便她繼續在採石場敲碎石子。整整四年之後，那小草房坍塌到她幾乎只能爬進爬出。

她十六歲了，一個清早，爬出草房，看到了採石場的「幹部們」站在那裡，看著她。

「場長」手裡揮著一張紙：「去縣裡招工處報到！」

她接過那張紙，拿在手上，看清楚了上面的每一個字，扔掉手裡的鎚子，筆直走出了院子。身後傳來了鬨笑聲：「一個絕戶人，還怪神氣哩！」緊跟著，便聽到了草房被掀翻、搗毀的聲音。

她走在公路上，這公路是用碎石輾壓而成的，那許多碎石來自採石場，來自自己手中不斷縮小的鐵鎚。她身上一件補了又補的破夾衣，是母親的遺物。一條補了又補、挽起來的褲子是父親的遺物。腳上的球鞋也已經打上了結實的補靪。她抬頭挺胸，走在路上。一輛小貨車在她身邊停了下來，司機問她：「去縣裡？」她回答：「招工處。」司機打開駕駛座的門：「上車！」

「下一個！」招工處門外的太陽地裡，站著衣衫襤褸的少年們，聽到聲音，便緩緩移動。她邁過了一個高高的門檻，站到了一張辦公桌前，面對了一個有著一張國字臉的女人，遞上了手裡那張紙。

「家裡沒有人了？什麼人都沒有了？」那女人從那張紙上抬起頭來的時候，臉色柔和了很多，提出了問題，卻不等待回答，因為答案寫在那張紙上。

「女孩子，穿針引線應該不難，去學刺繡吧。」話說完，提高聲音叫道：「春蘭，看看這個行不？」一扇門裡應聲走出一個女人，打量了她一眼，捧起她血跡斑斑、傷痕累累的手，問道：「採石場？」她點點頭。春蘭便回頭跟辦公桌後面的人說：「這一個，我帶走了。」他們走出去的時候，她聽到喊聲：「下一個！」

就這樣，她來到了黃河北岸一個小渡口附近，一家於文革後期恢復生產的集體制小廠，專營繡品，出口換外匯。春蘭成了她的師傅。

努力工作之餘，她極其勤奮地學英文。春蘭問她：「想考大學？」她笑笑：「技不壓身。」女工宿舍裡，假日只有她一人，她常到渡口去，一來二去就看出了端倪。不動聲色，一切如常。

一位車間裡的老師傅為她介紹了一位年輕的朋友，在縣裡軸承廠工作的技術員。老師傅鼓勵她：「這家人家三代工人，成分好，對你只有好處。」兩人見了兩次面，尚未有任何進展之時，廠黨委書記就把她叫到辦公室談話。

書記開門見山：「昨天，我去了那家人家，跟他們說：『階級鬥爭要年年講、月月講、天天講。你們家三代血統工人，那丁家女孩子的成分可是太高了，你們可要想清楚嘍！』」她看著書記滿臉的橫肉，沒有任何表示。

書記提高了聲音，這樣跟她說：「你也想去住人家的樓中樓？別做那個夢啦！你是地主階級的孝子賢孫！天生的房樑土命！到哪兒也好不了！你認命吧！」

回到車間，老師傅埋頭做活，沒有抬頭看她一眼。春蘭一如往常，親切地招呼她。春蘭的家庭成分是「城市貧民」，屬於無產階級。春蘭沒有投石下井，她心裡念佛，臉上全無表情。

兩個月的日子平常度過，春天到了，她在這家廠子工作將近三年了，周日清早，宿舍裡沒有旁人。她收拾了一個小包袱，一本英漢字典、一套換洗衣裳、兩雙線襪子、一雙布鞋，來到了渡口上。登上一條菜農的小船，遞上了兩元錢，在一個大菜籃和一位老婆婆之間坐了下來。船兒朝東行駛，開始了她離開中國的旅程。

船兒換了一條又一條，由河流出海，由近海至遠海，離開了亞洲。（三）