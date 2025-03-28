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有錢人的房子（四）

蘇橋西
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陳錦推開子弘的手，捏住胸針，小心放回盒子，扣上，原路退回到床頭，說不行，真不能要你的東西。

子弘不理那盒子，只盯著陳錦，說送你東西不要，請你吃飯你也不去，那你說要讓我怎麼謝你。子弘貼得太近，陳錦無路可退，只有把頭偏了，說你已經謝過，我就想看看山上的房子。看過了，這就走。

子弘笑，說這房子有什麼好看的？十多年的老骨董。

陳錦想不能再待下去，扭頭出門。可是一時不知道往哪裡去，只有亂走，居然矇對，找到樓梯。子弘追上來，捉住陳錦的手，說不用這麼急著回去，你還沒看後面的花園。

陳錦掙開子弘的手，沿著樓梯往下面跑。子弘跟上，最後搶到陳錦身前。陳錦停不住，撞在子弘懷裡。她忙推子弘，子弘退了一步，踩空，整個人滾倒在地，頭靠在牆上，坐在那裡，動也不動。

陳錦衝下去，看見子弘的眼睛是閉上的，心裡一緊。她蹲下，拉子弘的胳膊、拍子弘的臉，一遍遍叫子弘的名字，都沒有反應。陳錦癱倒，如同一灘水潑在地上，怎麼也收拾不起來。

陳錦想喊，卻發不出聲音。手在身上亂摸，終於摸出手機。陳錦的手在抖，手機也在那裡亂動，好像比陳錦還害怕。終於從陳錦的手中逃出來，遠遠摔在一邊。陳錦想去撿手機，可是坐在地上，忘記手腳怎麼發力。手在摸，腿也在伸，好像不會游泳的人掉進水裡，四肢拚命掙扎，卻無法前進半分。

陳錦總算爬過去，拿起手機，看見一塊什麼東西掉在旁邊，手機開不了機。陳錦撿起地上那塊東西，試圖拼回去，怎麼也對不上。（四）

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