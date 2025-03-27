路上沒有行人，幾隻小鹿在草地上款款散步。托米開著白色凌志車，倏地停在了露露身邊，拉開窗玻璃，聲音低沉地對她說：「我們已經沒法在一起了。誰讓你把信寄到我家裡，我妻子發現了。」

托米兩隻手握在方向盤上，頭歪斜著。露露心裡一驚，彷彿晴空霹靂，一種得了絕症的感覺油然而生。托米繼續說啊說的，露露根本沒聽清楚他在說什麼。月亮明晃晃地掛在天邊，托米又說：「我妻子身體不好，我不能離開她。」

「如果身體好，你就會離開她嗎？」

「對，等她身體好了，我會回來。相信我，五年後，我們就可以生活在一起了。」

露露信以為真，還有些感動。分別時，他們還接了一個長長的吻。這之後，他們再也沒有聯繫，但心裡都在等。

沒有了托米，露露慢慢習慣了獨處。她把空餘時間都用來閱讀，在電腦上看電影，與自己交談。有時空盪盪的屋子，只剩下自由爛漫、支離破碎的句子。有時候晴朗的天氣，溫暖的陽光照射在玫瑰花苞綻放時，露露摘幾朵玫瑰插進花瓶，家裡就有了色彩和味道。

5

那天傍晚，露露燒著壁爐，看著火苗在爐腔內嗶嗶啵啵地跳動，聽著隔壁九歲小女孩彈奏的鋼琴曲，心裡暖暖的。晚霞浮游在天空，還出現了一道五顏六色的彩虹。露露推開門觀望時，一輛淡天藍色的汽車，開上了家門前的車道。

「你是露露吧？」說話的女人從汽車裡出來，昂起頭俯視著她：「你也許不認識我，但我認識你。我就是托米的妻子，你寫給托米的信我都讀了，文筆真不錯。」

「噢，謝謝您的鼓勵。」

「其實，他是真的愛你，但是他沒有勇氣離開我。而我呢，因為身體原因，也沒有勇氣離開他。這真是個悲劇。」（六）