圖／趙梅英

子弘說沒別的意思，這房子老派，你穿著旗袍在過道慢慢走，我突然想起諜戰劇裡的那些鏡頭。

子弘正說著，忽然拐出去，豁然開朗，高低到處是窗，大半面牆是落地銀鏡。陳設不多，簡潔乾淨，一幅巨大的畫，因為看不懂，一定很貴，陳錦猜。

房子的底色還是脫不開多年前的式樣，和現代的裝飾多少犯沖。陳錦想這些都應該是請人專門設計過的，富人做事情總有他們的道理，窮人不理解，只能是自己的錯。

一路進來，陳錦沒看到什麼奢華的東西，幾件家具，都是本色，好像都沒有上漆。陳錦想這些看似樸素的東西，一定價值不菲。其實就算一塊破石頭、一個爛木頭，進了有錢人的家，大家都會猜它們來歷不凡，身價百倍。當然只有人是例外，陳錦想，普通人進來還是普通人，像自己這樣上門的，更顯得格外廉價。

偌大的檯几上一處孤零零的插花，陳錦在學校聽過插花講座，認出是山茶和葛藤。房子裡難得少數自己認識的物件，生出些親切，好像它們是這屋子裡唯一的熟人。

陳錦放膽走近細看，原以為是尋常的山茶，仔細看，只有一重花瓣。陳錦記起插花老師說山茶八重花瓣，雖然熱烈但是遠遠不及一重山茶含蓄，只是一重的很少見。有錢人家原來是這個樣子，陳錦想，山茶也只是一重。

陳錦想取出手機拍個照，又怕被子弘瞧見，一定要笑自己是鄉下人進城。子弘呢？陳錦抬頭，他坐在樓梯上正低頭望著自己。居高臨下的神情，陳錦覺得似曾相識。

子弘說你喜歡插花啊，插花都是我媽在弄，搞不懂。什麼本勝、逆勝的，在枯枝爛葉上花這麼多的精力和心思。陳錦笑著點頭，說我聽過一門課，這裡面學問很大，插花要費不少功夫。

子弘說還是你聰明厲害，功課好，插花、話劇一個也不落下。說起功課還是真要謝謝你，不是你幫忙，我那門課肯定掛了，。我媽知道，又要罵我。

子弘等陳錦四處看夠了，領她上樓。屋頂垂下一個巨大的水晶吊燈，樓梯有些長，繞著水晶吊燈旋轉。陳錦邊走，邊抬頭看燈。突然吊燈在半空中開始晃，銀色的葉片閃動，像無數隻眼睛一下打開。又暈了，陳錦忙扶住欄杆，低頭看樓下。樓下的大廳是自己剛才走來走去的地方。陳錦忽然記起小時候撿到過一隻貓，抱回家，貓在家裡各處試探，自己在高處看那隻貓，是一種憐惜滿足的心情。

子弘還在前面介紹，陳錦一下覺出無味，想離開，可是跟在子弘後面走，只記得有無數的門，已經忘記來路。子弘在一扇門前停下，說這就是我房間，我不喜歡讓人收拾，很亂，你別笑話。我其實很少帶人來家裡的，我父母管得嚴。

聽子弘的語氣，陳錦想起萬聖節 父母對孩子的告誡，不要亂拿一堆糖果回家。不是父母買不起糖果，捨不得，糖果這些東西，即使白給，送上門，也不要，敗壞了自己的牙齒。

陳錦進房間，裡面沒什麼陳設，一把椅子，上面堆了幾件衣服。一張大床，子弘不坐椅子，卻坐在床的一側，空出的一半，好像是給誰預留的空間。子弘說你都看見了，就是老房子，我媽的審美真是一言難盡。到處是牆布，我也不管，她開心就好。你見過哪個男生的臥室是用牆布，上面還繡了花。

陳錦不接話，自己又進過幾個男生的臥室？

椅子上有衣服，陳錦不肯坐床上，只好往牆上靠，居高臨下地看子弘，也算占個地利。可手剛觸到牆，又縮回來，牆布是真絲的，上面凹凸的圖案，一定是手繡的。陳錦手上有汗，怕弄髒牆布，只有讓後背虛貼在牆面，一下覺出累來。

子弘站起來，說正巧今天你過來，我原想明天給你送過去。你幫我這麼大的忙，要好好謝謝你。子弘拉開床頭抽屜，拿出一個盒子，說送給你，希望你喜歡。

陳錦看盒子，是耳熟能詳的蛋藍。陳錦說不用。子弘說你先看看。陳錦忍不住，打開，是枚胸針。子弘說試試。陳錦先拒絕，可看子弘熱情，蜻蜓點水地在胸前比劃一下，說謝謝你，不能收你的東西，要還給子弘。子弘把陳錦的手和胸針一同捉住，移到另一側，說你髮型偏左，應該戴在右邊，你看，這樣好多了。（三）