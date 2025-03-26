圖／趙梅英

第一次見子弘，就是看他的側臉。陳錦修一門工科方面的課，班上幾乎全是男生。正在上課，一個人進門，逕直坐在陳錦旁邊。陳錦想這個人討厭，上課遲到，也不知道找個角落藏起來，居然大大咧咧走到前排唯一女生的旁邊，生怕不夠顯眼。

陳錦耐不住好奇看這人，身子細、眼睛長，做為男生，皮膚白得有些不講道理，此外沒有什麼特別的地方。老師講的實在無趣，那人看陳錦記筆記，誇陳錦字寫得漂亮，筆記條理清楚。下課後，自我介紹叫董子弘，認真請教陳錦一個概念。陳錦畫個圖，簡單解釋幾句。子弘驚為天人，說自己翻了半天課本都不明白，你幾句話、一張圖就說得清清楚楚，比老師還厲害。陳錦才知道他就是本校的達人董子弘，比自己還低一屆。據說家裡有些錢，卻不肯出國，只在本城讀大學，也不學商法，偏修工程。

子弘上課三天打魚兩天曬網，好在老師不計考勤。一次下課後，子弘討來陳錦的筆記，認真地抄寫。陳錦忍不住問，你為什麼不出國讀書，學個管理之類的，不是更輕鬆？陳錦忍著沒說，家裡有錢學工程，真是沒苦硬吃。子弘說我大哥就在國外，父親歲數大，妹妹身體不太好，留在國內總有個照應。自己其實對工程是真感興趣，從小到大，大家都說我不成器，我要是讀個水專業，混個文憑，讓人瞧不起。

陳錦聽了居然感動，子弘肯這樣說真心話，照例自己該吐露些什麼做交換。陳錦想起小時候，母親常拉著自己看山上的房子。陳錦翻出這一點記憶，小心翼翼地和子弘分享。陳錦問你家真在山上？我小時候老想住在山上是什麼樣子。子弘說是，十多年的老房子，挺破的。陳錦想這就是有錢人的好處，可以大大方方地哭窮。陳錦說山上的風景一定很好吧。子弘說是有點風景，也就這點好處。

又有一次子弘尋了陳錦身邊的位子，正襟危坐認真聽講，頭髮不知道用的什麼，硬氣地支出稜角，陽光打過來，細細的輪廓印在陳錦的胳膊上。子弘一動，影子跟著動，好像幾顆尖尖的小牙在那裡咬。陳錦看見，卻不肯把胳膊收回來。後來子弘沒了動靜，陳錦轉頭看，子弘居然睡著，還流了口水。陳錦笑，怕他的口水打濕書本，四下望望，沒人看見，取出紙巾輕快擦了，一時間有種娘帶兒子的感覺。

學期結束，子弘低飛過關，請陳錦吃飯。陳錦拒絕，此後幾個月兩人沒來往。陳錦覺得好像突然有人按下快進鍵，怎麼自己一下就坐進子弘的車裡，正要去他家。

子弘把陳錦請下車。陳錦站在那裡，抬頭看房子，有點失望。房子近看，不像她小時候想像中那樣富麗堂皇，反而有些老舊。子弘說看什麼呢？陳錦說自己小時候總喜歡看山上的房子。子弘說小時候看，這麼說現在不看了。陳錦低頭說小時候喜歡看童話，長大了誰還會看。

子弘帶陳錦從車庫旁的側門進屋，進去是一條長長的過道。陳錦讀過幾本小說，疑心這就是所謂的僕人門，旁邊就是工人間。子弘說今天傭人放假，從這裡進，方便、安靜，不會打擾到我妹妹。

陳錦脫下鞋，光腳踩在地板上，這深色的一定是柚木，有的書上這麼寫，陳錦猜。咖啡色的地板和自己腳上的摩卡色指甲油倒是押韻，陳錦不化妝、不買時髦衣服，助學金評議，輔導員誇她樸素、節儉。同學倒是直來直去，說過貧困生當然要有貧困生的樣子。陳錦不方便在臉上、手上下功夫，偶爾沒人的時候，躲在宿舍的帳子裡塗腳趾甲，也不敢多塗，女生們個個火眼金睛。陳錦雖然提心吊膽，但是每次觀賞自己的作品，多少有一絲開心，好像結了婚的男人數私房錢，是一種偷吃禁果的樂趣。

陳錦有時候想自己去戲劇社，也許不過是個找個由頭試穿各種衣服，然後光明正大地化妝。

陳錦沒想到今天要赤腳，幾處趾尖最近沒有打理，已經開始掉色。陳錦收緊步子，所幸旗袍的下襬長，可以有些遮掩。低頭看去，若隱若現的斑駁。陳錦起了貪念，企盼有錢人讀過詩書，也許能品出細藤如花的好處。

子弘回頭看她，笑。陳錦臉紅，難道丁點的露怯都被他看到。（二）