「我如今娶了你，算是完成了這最後的一件了。剩下的兩件，你就看著罷，我一定能讓你過上人上人的生活的！你相不相信？」寧笠淳臉上現出來一個一本正經的認真的神態，讓妍筎又是感動，又是有些莫名的害怕。

她使勁點了兩點頭：「我相信！我當然相信！」並起誓似地舉起來一隻手，放在臉邊。看見妍筎如此的舉動，又惹得寧笠淳笑起來，伸出一根手指頭，在妍筎鼻子上刮了一下，「傻瓜！跟發誓似的！以後呢，你只要給我把家照顧好了就可以了。別的，一概不用你操心！懂了嗎？」妍筎點點頭，看著寧笠淳意氣風發的臉，心裡卻有些七上八下的。

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妍筎看著槿心，不知道為什麼，突然就感覺到一股挫敗的預感，像絲襪上一道細細的裂痕，陰涼地順著腿肚子，悄悄卻飛快地一路爬上去，直爬到後腦勺上，讓頭皮上「颼颼」的，額頭上就有細細的汗粒子滲出來。妍筎張開嘴，卻又什麼也沒有說出來，只看著槿心。

槿心笑笑，說道：「我不知道你都聽見了一些什麼，但是，不管你是否相信我說的，我能跟你說的就只一句：我跟寧先生只是普通同事。」

槿心的聲音不高，語氣卻是篤定的，有些不容人質疑的味道。妍筎的臉竟然紅了，彷彿被懷疑勾引了別人丈夫的女人倒是她似的。看著槿心，妍筎突然鼻子一酸，眼睛裡立刻就充滿了眼淚。但是妍筎又知道，絕不能在槿心跟前哭，一哭就失了氣勢了。

妍筎深深吸了一口氣，喉嚨上上下下滾動了一下，但她終是忍住了。眼淚在眼眶裡打了幾個轉兒，沒有滾落出來。（二四）