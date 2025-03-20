小康吐完口水，拿著新球棒輕敲著兩隻腳踝，走上了打擊區。

我看著他準備好了，就幾個指頭扣住了「十五塊」，輕輕投出了球。我希望他能打得到，像三十年前一樣。

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母親的失智有些好轉，迷走現象也沒再發生了。但睡眠還是多一些，晚上八點可以一路睡到早上六、七點。

一般來說，我都是五點多日出時，就去附近的大公園跑步。這天我跑得氣喘吁吁時，遠遠看到阿蒂牽著母親，也來這公園走路。母親老遠就和我揮著手打招呼，走得慢但也穩健。這一陣子好似生命的活力，又打入了母親洩氣的皮囊，醫生開的藥看來有效。

母親對我說：「小胖，你別再跑那麼多，再瘦下去了，不然媽媽都不能叫你小胖了，呵呵！」她捏著我的臉頰笑著，好像時光回到過去了。

我鼓起腮幫子，把自己臉撐得像一隻塞滿堅果的花栗鼠一樣，阿蒂看了也笑。

我問母親要不要回家吃早飯，母親說：「我還想多動一下，台北的溫度也只有現在最舒服。不利用一下，不是太可惜了。」她拿著繡花小手絹擦我的汗說：「你跑累了一身汗，先回家沖個澡吧！」

母親竟然知道她在台北！她的活力和神智清明讓我雀躍不已。我在心裡默默謝著上天，對自己當個叛逆的有神論者有些不好意思。

下午也恢復成我和小康的打球時間，我們斷斷續續提了一些老嫗的事，但串連不起故事，只知道康媽媽也知道。其實講起來，這次我還沒有拜訪康媽媽，當年胖嘟嘟的一個中年女人，算來現在有八十好幾了。乾脆待會去康家，不現在做，就沒機會了。

打完球，我跟著小康去他家。（八）