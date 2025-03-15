「你沒聽見過這樣的一句話麼？有本事的女人能夠把一個有家的男人先變成單身男人，然後再把他變成自己的男朋友，然後……」

佳菀突然停住了，看著妍筎，臉上的表情有些怪怪的。「然後怎麼了？」妍筎問，臉上有些呆呆的。

佳菀笑笑，鬼鬼的：「表姊，你如今竟天真到這樣的境界了哦！你覺得然後會怎麼樣呢？」竟是有些嘲諷的聲口。妍筎有些不快，但是又不能不承認佳菀的話是對的。

「我是傻，行了罷？你說那些女孩子把一個已婚的男人最終變成了她的男朋友，最後可不想的就是他們兩個人要結婚，這還用說嗎，真是的！」

聽見妍筎這樣說，佳菀笑得咯咯咯的：「表姊呀，你只說對了三分之一。」妍筎睜圓了眼睛，不明白怎麼自己就只對了三分之一。佳菀看著妍筎，嘆口氣，然後說道：「聽著，我為什麼說你只對了三分之一。因為，一個男人跟一個女人交往，如果是談戀愛呢，可能會有的結局有幾種？你不要說，聽我說，」佳菀揮揮手阻止了妍筎，儘管她知道妍筎不開心，但也並不給妍筎開口的機會，而是自顧自說道：「一，結婚，這是人們普遍的認識。畢竟，一個女的，做了小三，破壞了人家的家庭，目的就是要做正牌的太太。萬里長征走到最後一步了，怎麼能夠不結婚？所以，結婚是一個結局。但不是所有的小三都能夠成功上位的，是不？不說現實中的，就看看那些爛劇，也不是所有的小三都能夠做得上太座寶座的。很多最後也變成了棄婦，下場悲慘，當然，這是最壞的。」（一八）