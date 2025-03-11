晚飯之前，鎮政府一個領導模樣的人來到舞龍隊前，拿起喇叭向大家喊話：「各位老哥，你們辛苦了。為了鎮上這次燒火龍活動，你們放棄了和家人團聚、放棄農閒的休息，風裡雨裡沒日沒夜地練習，這充分體現了老一輩的無私和奉獻，我代表鎮黨委、政府，向你們表示衷心的感謝！我看到舞龍隊也注入了新的力量，這很好，民俗文化需要傳承，傳承需要新力量。有政府的領導、老一輩的傳教、你們的參與，火龍一定會發揚光大。」

小李帶頭鼓掌。羽森對他的官腔不感興趣，與其誇誇其談，不如來點實際的。說是政府組織，可他們的中午飯還是自己去外面小店解決的。

那人好像看出了羽森的心思，又說：「白天時間太緊了，沒有照顧好大家，晚上燒火龍結束後，我在食堂為大家慶功。小李，你到時候把大家組織好。」

大家又練了兩遍，有人通知可以彩排了。

為了晚上能夠適應，他們紛紛脫了衣服，大多只穿秋衣，秋褲、少數幾個更直接留一條短褲。老人們上了年紀，又穿得這麼單薄，寒意襲來，不免渾身顫抖，一路蹦蹦跳跳的，看上去反倒年輕了些。

時間還早，街面上沒幾個人。鼓點響起，龍頭開始規劃路線，舞龍隊緊跟其後，出了鎮政府大院，他們便一路朝前。剛開始有點冷，隨著手腳使力，舞出幾十米開外，羽森漸漸暖和起來。街道兩邊有人三三兩兩地紮起堆，小孩子滿臉驚異，好像燒火龍是一件多麼稀罕的事。畢竟快十年沒見識過了，而且他們當中不少人還是頭一次見。

彩排結束後，便是漫長的等待。（八）