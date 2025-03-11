「寧太太？」槿心坐定之後開口了，雖然是疑問，卻很篤定的聲口，彷彿她是熟知妍筎，卻佯裝不認識似的。

妍筎沒有作聲，只是點點頭。

「我是──」

「不用自我介紹了，我知道你是誰。」妍筎打斷了槿心，有一點冷冷的不耐煩。

槿心有些吃驚似的，大大的眼睛裡飛快掠過去一絲疑問，半張著口，卻沒有能夠說什麼。妍筎看著槿心微微有些驚訝的臉，不由得在心裡嘆口氣──是呀，槿心真的是生得美，雖說美得有些落套，大眼睛、小嘴，圓中帶尖的「貓臉」放在眼下，是有些過了時了，卻是妍筎從懂得美開始就嚮往的。

妍筎生了一張略微有些方的圓臉，人就不經胖，略微一胖，別處還不怎麼樣，下巴底下倒已經又多了一層出來，連帶的臉就顯得愈發寬了，地闊天圓起來。這樣一張臉，假若是男人，地闊方圓是氣概十足。但是女人有了這樣的臉，就多少有些讓人吃不消了，地闊天圓？

一次妍筎照鏡子，看見自己的臉，突然想起來有一回坐在沙發上，順手拿起來寧笠淳隨手放在沙發扶手上的一本《水滸》，隨意翻動著，突然就有八個字跳進了眼睛裡：「天然妙目，正大仙容」。

不知道怎麼的，妍筎就想到了自己臉上，立刻起身走到穿衣鏡前，盯住自己的臉仔細看了看，嘴巴低聲念叨著：「天然妙目，正大仙容。」哎呀！可不是說的就是她嚜？妍筎的一雙眼睛是出了名的漂亮，惹得多少女人羨慕、男人喜歡。妍筎看著鏡子裡的自己，臉上就露出些得意來。（一四）