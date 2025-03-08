羽森從車上下來，父親既高興又驚訝：「你怎麼這麼早？這才幾點？」

羽森看了看手機：「剛過七點。」

「你還沒吃飯吧？」

「還沒。」

「正好。我也剛起來，還沒做飯。」說完父親去了廚房，立時響起鍋碗瓢盆的聲音。

早上的氣溫很低，羽森漫無目的地在院前屋後走了一圈，被陣陣寒意侵襲，不得不也跑進廚房。米已下鍋，父親正切著菜，他讓羽森把火生起來。

羽森坐在灶門前，隨著灶塘裡火越燒越旺，他漸漸暖和起來。父親遞給他一個橘子。城裡的金橘、砂糖橘、廣柑他都不愛吃，他對什麼水果都提不起興趣，更何況這種農村的土橘子。然而以前可不是這樣，橘子尚未成熟，橘皮還是青色，他們一幫小夥伴就急不可耐地摘下幾個，酸味好比檸檬，大家卻吃得有滋有味。

羽森把橘子放在灶門口，又添了一把柴，讓熊熊大火烘烤。小時候入冬感冒咳嗽，枇杷葉熬水、桑白根熬水、川貝雪梨煮水，服下統統不管用。最後是父親用灶火烤了兩個橘子，吃了居然立竿見影。以致多年以來每次咳嗽，羽森都習慣烤個橘子，不管有沒有用，至少是個心理安慰。在他看來，橘子不再是水果，而是一味藥。

天終於放亮，羽森和父親呼呼啦啦地吃著早飯。也許是他們誰也沒有說活，吃飯的聲響才顯得那麼巨大。像為了逃避什麼，他們把頭埋得更低，吃得更響了。

家裡收拾停當，羽森便載著父親去了鎮上。從村裡到鎮上不過四、五分鐘車程，這天既是正月十五，也是鎮上逢集的日子，但一路卻少有去趕集的人。（五）