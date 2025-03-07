槿心想到小姑媽當年眾目睽睽之下的「壯舉」，不能不防著。雖說妍筎看上去似乎比小姑媽要理智，但是誰知道呢？中年女人原本就有極大的危機感，抓住了狐狸精，豈是能夠輕易放過去的？

槿心知道自己不能刺激妍筎，只能等，等到妍筎恢復平靜。當然，槿心也想到，假若妍筎真的像小姑媽那樣，大庭廣眾之下羞辱了她，那麼她也不會任由人欺辱了去，就像當年小姑媽羞辱的那個女人，除了忍受，什麼都不做。槿心不容許自己的尊嚴被旁的不相關的人踐踏，這是她的底線。

一次暑假裡，槿心跟母親聊天，也是話趕話，母親嘆口氣，告訴槿心小姑媽離婚了。「其實，你小姑媽完全可以不走到這一步的，你小姑爹原本也沒想跟那個女孩子怎麼樣。可惜，」母親頓了一下，看看槿心，「你小姑媽就是性子太急，沉不住氣，這麼鬧了一把，徹底把你小姑爹給惹惱了。唉！」

槿心看著母親，「那你呢？當初你沒有打、沒有鬧，爸爸不也照樣要離婚？」

母親愣了一下，盯著槿心看了一會兒，突然笑了：「你爸爸跟你小姑爹不一樣，他是真的喜歡那個人。至於我，」母親垂下眼皮，聲音低低的：「我沒有那麼愛你爸爸，所以，他才會那樣。」槿心睜大了眼睛，有些不相信自己的耳朵似的。

母親抬起眼皮，臉上已經恢復了平靜，「儘管男人出軌是天性的一部分，但是果真想要跟外邊的女人開花結果的終究是少數，除非妻子真的不那麼在乎他。可是，你小姑媽不是，她很愛你小姑爹。只是，她性子太急，一時控制不住，卻不想，唉！」（一○）