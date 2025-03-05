寧笠淳卻咧開了嘴：「我開玩笑的。你就當真了？哈哈哈！」笑聲很爽朗。槿心聽著，卻有些不大舒服，更不知道要說什麼了，只跟著寧笠淳有些尷尬地「呵呵」笑了。寧笠淳再看了槿心一眼，沒有說什麼，轉過臉去發動了車子。

一路上，寧笠淳有一搭沒一搭地跟槿心說著話，槿心除了應付似地答應幾聲，其他的沒有說什麼。下了車之後，也不記得寧笠淳到底都跟她說了些什麼，只隱約記得兩句：「女人哪，還是糊塗些可愛。鄭板橋不是說『難得糊塗』嗎？我倒是覺得，這話是說給女人聽的。你讀張愛玲嗎？」

槿心愣了一下，看著寧笠淳，但是側臉實在看不出什麼，只看見寧笠淳的嘴角略有些往上翹著，應該是在笑罷？或許是槿心不說話，寧笠淳就自己說下去：「張愛玲有一句話，說最可愛的女人是成熟的身體加上未完全發育的大腦。」

槿心的臉上又有些發燒，她沒有想到，寧笠淳會說這樣的話給她聽，又不明白為什麼寧笠淳要說這樣的話給她聽。或許她是明白的，只是裝糊塗？槿心微微側了臉看著車窗外，卻能夠感覺寧笠淳扭臉看了她一眼。

寧笠淳的聲音又響起來：「我老婆就是那樣的女人。可是，現在的她腦子好像有些壞掉了？不思進取的女人也是挺可怕的。」最後一句聲音低了下去，宕遠了，槿心聽見彷彿是從極遠的地方傳進車裡來的，過後也懷疑是不是自己聽錯了。但是，槿心跟寧笠淳也只這麼一點往來。

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妍筎笑了一下。槿心看著妍筎臉上的笑，微微怔了一下──這哪裡是笑，比哭還不如。槿心覺得心裡好像被針扎了一下，但是臉上卻依舊平靜。

妍筎端起咖啡 杯子，又啜了一口咖啡，方又開了口說道：「白小姐，我要你離我們家寧笠淳遠一些。」很是不容置疑的聲口。（八）