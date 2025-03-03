原來這才是傳家寶（下）

圖／阿尼默

說故事的人停了下來，目光與傑夫相遇。

傑夫臉上寫滿困惑。

說故事的人說：「很簡單。走出這棟樓，離開這個博物館 ，你還是在同一個地方。」

11 天馬

「昨天我在動物園 坐了旋轉木馬，發生了一件奇怪的事情。」小鵬說。

「怎麼啦？你哪天沒有怪事說。」我很不吃驚。

「其中一匹馬飛了起來。」小鵬激動起來。

「旋轉木馬本來就是讓你有飛翔的感覺嘛！」我不以為然。

「不是我坐的那匹哦！」

「哦！」

「我聽見前面的那匹馬說，不想在這裡工作了，就脫隊飛走了。」

「就這樣罷工 啦？」

「好像不是罷工，是辭職了哦！」

「那沒有小朋友坐在上面？」

「沒有，它說自己很負責。」

「你還跟它聊過？」

「是啊！我早就知道它會飛。」

小鵬看起來對這件事很贊同。

看小鵬那麼高興，我點點頭，覺得完全不需要探討有沒有天馬這件事。說不定就有呢！

12 外星人

小琪和阿辛追蹤外星人很久了，從小就盼著遇到外星人。

他們總覺得外星人會在晚上出現，而且會從天上來，經常約著在夜晚，坐在院子裡看天空。

有一天，外星人真來了，但是完全不是小琪和阿辛想像的樣子。

這個外星人知道有兩個小朋友很想見到他，非常感動，就前來探望他們。

「你看！那是什麼？長得像個心。」小琪抓住阿辛。

「在向我們靠近欸！還一脹一縮的。」阿辛驚呼。

「是外星人嗎？那他的身體呢？」

「可能他就沒有身體吧！」

「小朋友們，你們好！」外星人說話了。

「哇！你會說我們的話！」小琪喊道。

「我能變成你們的樣子，如果這樣你們覺得比較舒服的話。」外星人靠兩個孩子很近了。

「那倒不用。」阿辛說著，悄悄問小琪：「他都沒嘴，怎麼說話的？」

「說話一定要用嘴嗎？」外星人笑了。

「你沒有身體嗎？」

「這就是我的全部。這就是身體。」

「你沒有腦嗎？」小琪問。

「你們以為腦會思考是嗎？」外星人又笑了。

「只有心就可以了。對吧？」阿辛突然感慨。

「做為有腦有心也有身體的人，你這麼理解也對。」外星人一笑，心就變得更紅一些。「我就是來看看你們。沒什麼事，我就先走啦！隨時呼喚我，我就會來。下次不一定是這個樣子，嘻嘻。」

「我曾經覺得到處都是洗腦的工具，包括我們自己，給自己灌輸了各種關於外星人的想法。原來我們並沒有腦可以洗。」小琪說。

「那很好啊！我們跟他一樣自由！」阿辛說著，和小琪一起望著一顆跳動的心慢慢消失。

13 狐狸經

我經常在夜晚對著窗口讀經。

一隻狐狸經常在我讀經的時候經過後院。

有一天，我在桌上發現一本書，名叫《狐狸經》。我猜是狐狸寫的，是送給我的。

我翻開書來看，全是一些沒見過的符號，但是有幾個看起來像「月亮」、「狐狸」、「藍莓」。

書名用中文寫，內容卻用符號寫，這仙輩可真幽默。

我打算親自問問，到底怎麼回事。

第二天，狐狸又經過時，看了我一眼。

「謝謝你的禮物！」我喊道。狐狸點頭。

「給我講講。」我要求。狐狸搖頭。

「我很愚鈍的，看不懂。」

「我從不把經給錯人。」狐狸終於說話了。

「那也給我講講。」我繼續要求。

「你家藍莓很好吃。」

14 整容

愛麗絲準備去整容，據說現在流行叫做「醫美」。

我自從十幾年前認識愛麗絲開始，她就一直在身上各種地方做各種事情，從頭到腳、從裡到外。心理醫生、腦波治療、凍卵子以防以後突然想要孩子，等等等等。

愛麗絲她說要趁著尚未衰老，趕緊做好防範措施，保持青春面孔。

不過我確信，我所知道的愛麗絲，在愛麗絲自己整不到的地方。

這個愛麗絲整不整容都是一樣的，也沒有容可整。這個愛麗絲本來就美，再怎麼醫也不能更美。

「我好緊張，萬一做不好怎麼辦？」愛麗絲焦慮起來。

「整不好，我就當你演變臉。反正你還是你。」

「不是變臉而已，可能就會影響我的面部表情。」

「反正你還是你。我跟你交流不需要表情。」

愛麗絲去改變造型了。我還沒看到她的新造型，不過我有那個完美的愛麗絲。

不知道愛麗絲對自己滿不滿意，不過我對我的愛麗絲永遠是滿意的。那個愛麗絲跟沒有造型的那個我是好朋友。

15 骨董

「你是哪裡出土的？我是金字塔。」

「哦！我來自特奧蒂瓦坎。」

「大家好，我三星堆的。」

「三條城，初次見面請多關照。」

彼得本來只是想隨便逛逛骨董店，沒想到聽到這種對話。

「不會吧？你們這些算文物，不會隨便出現在骨董店吧？」彼得表示懷疑。

彼得的話被四位聽到了。

「你知道什麼？」大家齊聲說，「你自己是真是假都弄不清楚，還來批評我們！」

16 阿飄

阿強深夜起來上廁所，遇到一個閒逛的幽靈。

「你好啊！」幽靈說。

「喔！阿飄嗎？」阿強說。

「你怎麼知道我的名字？」

「大家都這麼叫。」

「大家是誰？」

「就是我啦！」

「你不怕我嗎？」

「幹麼怕你？」

「聽說大家比較怕我。」

「你不就是我想出來的嗎？有什麼好怕的。」

「這樣啊！」幽靈想說點什麼，卻想不出來。

「阿飄再見！」阿強說著，已經回到床上了。（下）