原來這才是傳家寶（下）
說故事的人停了下來，目光與傑夫相遇。
傑夫臉上寫滿困惑。
說故事的人說：「很簡單。走出這棟樓，離開這個博物館，你還是在同一個地方。」
11 天馬
「昨天我在動物園坐了旋轉木馬，發生了一件奇怪的事情。」小鵬說。
「怎麼啦？你哪天沒有怪事說。」我很不吃驚。
「其中一匹馬飛了起來。」小鵬激動起來。
「旋轉木馬本來就是讓你有飛翔的感覺嘛！」我不以為然。
「不是我坐的那匹哦！」
「哦！」
「我聽見前面的那匹馬說，不想在這裡工作了，就脫隊飛走了。」
「就這樣罷工啦？」
「好像不是罷工，是辭職了哦！」
「那沒有小朋友坐在上面？」
「沒有，它說自己很負責。」
「你還跟它聊過？」
「是啊！我早就知道它會飛。」
小鵬看起來對這件事很贊同。
看小鵬那麼高興，我點點頭，覺得完全不需要探討有沒有天馬這件事。說不定就有呢！
12 外星人
小琪和阿辛追蹤外星人很久了，從小就盼著遇到外星人。
他們總覺得外星人會在晚上出現，而且會從天上來，經常約著在夜晚，坐在院子裡看天空。
有一天，外星人真來了，但是完全不是小琪和阿辛想像的樣子。
這個外星人知道有兩個小朋友很想見到他，非常感動，就前來探望他們。
「你看！那是什麼？長得像個心。」小琪抓住阿辛。
「在向我們靠近欸！還一脹一縮的。」阿辛驚呼。
「是外星人嗎？那他的身體呢？」
「可能他就沒有身體吧！」
「小朋友們，你們好！」外星人說話了。
「哇！你會說我們的話！」小琪喊道。
「我能變成你們的樣子，如果這樣你們覺得比較舒服的話。」外星人靠兩個孩子很近了。
「那倒不用。」阿辛說著，悄悄問小琪：「他都沒嘴，怎麼說話的？」
「說話一定要用嘴嗎？」外星人笑了。
「你沒有身體嗎？」
「這就是我的全部。這就是身體。」
「你沒有腦嗎？」小琪問。
「你們以為腦會思考是嗎？」外星人又笑了。
「只有心就可以了。對吧？」阿辛突然感慨。
「做為有腦有心也有身體的人，你這麼理解也對。」外星人一笑，心就變得更紅一些。「我就是來看看你們。沒什麼事，我就先走啦！隨時呼喚我，我就會來。下次不一定是這個樣子，嘻嘻。」
「我曾經覺得到處都是洗腦的工具，包括我們自己，給自己灌輸了各種關於外星人的想法。原來我們並沒有腦可以洗。」小琪說。
「那很好啊！我們跟他一樣自由！」阿辛說著，和小琪一起望著一顆跳動的心慢慢消失。
13 狐狸經
我經常在夜晚對著窗口讀經。
一隻狐狸經常在我讀經的時候經過後院。
有一天，我在桌上發現一本書，名叫《狐狸經》。我猜是狐狸寫的，是送給我的。
我翻開書來看，全是一些沒見過的符號，但是有幾個看起來像「月亮」、「狐狸」、「藍莓」。
書名用中文寫，內容卻用符號寫，這仙輩可真幽默。
我打算親自問問，到底怎麼回事。
第二天，狐狸又經過時，看了我一眼。
「謝謝你的禮物！」我喊道。狐狸點頭。
「給我講講。」我要求。狐狸搖頭。
「我很愚鈍的，看不懂。」
「我從不把經給錯人。」狐狸終於說話了。
「那也給我講講。」我繼續要求。
「你家藍莓很好吃。」
14 整容
愛麗絲準備去整容，據說現在流行叫做「醫美」。
我自從十幾年前認識愛麗絲開始，她就一直在身上各種地方做各種事情，從頭到腳、從裡到外。心理醫生、腦波治療、凍卵子以防以後突然想要孩子，等等等等。
愛麗絲她說要趁著尚未衰老，趕緊做好防範措施，保持青春面孔。
不過我確信，我所知道的愛麗絲，在愛麗絲自己整不到的地方。
這個愛麗絲整不整容都是一樣的，也沒有容可整。這個愛麗絲本來就美，再怎麼醫也不能更美。
「我好緊張，萬一做不好怎麼辦？」愛麗絲焦慮起來。
「整不好，我就當你演變臉。反正你還是你。」
「不是變臉而已，可能就會影響我的面部表情。」
「反正你還是你。我跟你交流不需要表情。」
愛麗絲去改變造型了。我還沒看到她的新造型，不過我有那個完美的愛麗絲。
不知道愛麗絲對自己滿不滿意，不過我對我的愛麗絲永遠是滿意的。那個愛麗絲跟沒有造型的那個我是好朋友。
15 骨董
「你是哪裡出土的？我是金字塔。」
「哦！我來自特奧蒂瓦坎。」
「大家好，我三星堆的。」
「三條城，初次見面請多關照。」
彼得本來只是想隨便逛逛骨董店，沒想到聽到這種對話。
「不會吧？你們這些算文物，不會隨便出現在骨董店吧？」彼得表示懷疑。
彼得的話被四位聽到了。
「你知道什麼？」大家齊聲說，「你自己是真是假都弄不清楚，還來批評我們！」
16 阿飄
阿強深夜起來上廁所，遇到一個閒逛的幽靈。
「你好啊！」幽靈說。
「喔！阿飄嗎？」阿強說。
「你怎麼知道我的名字？」
「大家都這麼叫。」
「大家是誰？」
「就是我啦！」
「你不怕我嗎？」
「幹麼怕你？」
「聽說大家比較怕我。」
「你不就是我想出來的嗎？有什麼好怕的。」
「這樣啊！」幽靈想說點什麼，卻想不出來。
「阿飄再見！」阿強說著，已經回到床上了。（下）
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