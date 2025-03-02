那天早上，她尾隨他們到長途車站，看著汽車絕塵而去，然後一路抽泣著去了外婆家。母親以為她失蹤了，在外找了一夜。等到在外婆家找到臉上帶著淚痕、睡著了的她，母親又氣又惱，把她胖揍一頓。一邊揍，一邊說：都是討債鬼，沒一個省心的。揍完了，抱著她大哭，每月就那幾個錢，老的老、小的小，媽媽太難了！她馬上決定原諒媽媽，大人要多難過才會哭啊！

成年後，她瘋狂愛上了旅遊。很難說沒有童年的陰影。

妹妹在錄取率百分之一的高考 中，被「九八五」名校錄取，畢業後又乘著出國大潮去了北美。她在美國讀了碩士、博士，博士畢業做了兩年博士後，發表了幾篇有分量的論文，以此為敲門磚，拿到了美國國家實驗室的研究員位子，成為令人肅然起敬的科學家。後來乾脆入了美國籍，在美國定居了。

很多年裡，遠在美國的博士妹妹都是父母口中的驕傲。妹妹在美國安定之後，接父母去過了一年半，說是看看外面的世界，其實主要是照顧小外孫。兩口子都工作，每天五點多才下班，下午兩點多學前班放學，校車把孩子送到家門口，就由外公、外婆接手了。

從美國回來，父母逢人便講美國多麼好，環境、空氣、人文修養。父親更是靈感大爆發，寫了一系列文章，路邊洗衣房、留學生 的「百家宴」、迪士尼 樂園裡第一次開飛車等等。他們為小女兒從有限的生活費裡擠出的電器「大件」，為小女兒給了他們一睹西洋景的機會，感覺臉上有光。

或許是潛意識裡希望父母以她為榮吧，她一直很努力。當年為了讓哥哥留城，她沒到年齡就下鄉插隊了。（二六）