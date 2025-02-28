「信耶穌的人死後去天堂，不需要用錢。」她忍俊不禁。

「鬼才信呢！亡靈在陰間，家裡不燒紙錢的都跟人搶錢用，很可憐的。」李姐的信仰很堅定。

李姐對老人唯一的要求是：聽話。炒麵君試圖挑戰她的權威，這在她是不可接受的。李的帝國裡，老人們一邊享受她周到的服務，一方面不得不忍受她的專斷。這樣的關係最終形成一種很奇妙的生物鏈。為獲得護工的特別照顧，家屬討好護工；為鞏固自己的江湖地位，護工討好家屬。就像她們在哥哥攝像頭前違心的、帶有表演性質的作為。

鏈條的最低端是老人，為求得優厚一點的生存環境，他們要討好護工，為了讓子女開恩經常來看望，送好吃的來，他們要討好子女，忘了自己才是這裡真正的主人，「皮之不存，毛將焉附」。

養老院 的大部分老人除了睡覺時間，幾乎全天待在客廳，一切可視，肯定有比較。人老了本來就有孤獨感，如果家人很少來，護工就成了他們唯一的心理慰藉。他們像幼稚園的小朋友一樣，希望老師最喜歡的人是自己。護工對誰好，誰就感覺受寵，其他人就情緒低落。即便子女就在身邊，也不能讓他們的心情變好。似乎子女對他好是應該的，不值珍惜，而護工對自己好，才是因為自己可愛。有些事，他們寧願跟李講。

一天，李姐把她帶到客廳的母親跟前，對她說：說吧，你想吃什麼？

母親低聲說了句什麼，她沒聽清。

「魚麵，什麼魚麵？」李姐轉向她，「早上她就是這麼跟我說的。」

「長魚麵吧？母親一定是想吃長魚麵了！」她失聲叫了起來，暗自責怪自己的粗心。

長魚就是黃鱔，小城人喜歡挑選筆桿粗的小黃鱔，用竹片把背部劃出來，在熱水裡汆一下，再在小鍋裡爆炒，蓋澆在陽春麵上，喚作長魚麵。（二四）