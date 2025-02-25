楊家人吃，穆光跟著吃；楊家人喝，穆光跟著喝；楊家人幹活，穆光挺倒在床上。

穆光，你跟著一起下地收洋芋去。楊父說。穆光不情願，哭喪著一張臉，晃蕩著一雙羅圈腿兒，背著背簍吊兒郎當地出門了。晚上回家，背簍空空如也，穆光半道去看人打牌了，看了一整天，沒參與賭博，沒錢。

穆光，你不能吃我家的、喝我家的，一分錢不出。楊父說。

穆光，你是有娃的人了，不幹活乍養活？楊母說。

啥娃，生下的不過是個女子。穆光說，要不是帶楊青青看病，花光了自己的積蓄，傾家蕩產了，他如今怎麼會身無分文。？

你還有臉提看病？青青的眼看好了沒有？楊家哥哥說。

你不是說要給青青換眼珠嗎？換了嗎？楊家嫂嫂說。

就是摳了我的眼珠，她的眼珠也安不上了。穆光耍賴，咒罵：她活該是瞎，到死都得是瞎！她跟了我是瞎，你們一家人都瞎！

楊青青的哥哥氣急敗壞，作勢真的要摳掉穆光的眼珠，不管能不能派得上用場。穆光見動真格了，嚇得腳底抹油，一溜煙兒跑了。

此後，穆光就無影無蹤了。楊青青不僅再沒見到過他，也再沒聽到過他。

律師手記之五：楊家哥嫂

楊家嫂子沉浸在後悔之中。後悔趕走了穆光，後悔收留了楊青青，後悔嫁到了這個家庭。

誰瞎了眼？我才是瞎了眼，一頭跳進了火坑裡。楊家嫂子含沙射影、指桑罵槐，楊青青成了她的肉中刺、眼中釘，似乎她一切的不如意都來源於楊青青，只因為楊青青沒了眼睛。

楊家父母年紀老了，不再是幹活的主力，吵架的口風也日漸虛弱了。只有楊家哥哥隔三差五的幾巴掌，尚且能夠鎮得住自己妻子，暫時平息幾天。（六）