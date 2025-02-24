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她站在光圈外，離舞台遠，若說看不清楚，卻忽然又似乎能洞悉一切──她知道這群人唱作俱佳，演的是歌劇 ，也知道他們的服裝、面具雖華麗眩目，卻全為紙製，只能一次性用。

可為何會忽然擁有如此非凡的洞悉力，彷彿具備天眼似，她卻不明所以。她看到燈光一再旋轉，再迸裂為星星點點之雨絲，四處飛濺。然後，她邁步往前，想再看仔細點，腳下卻被什麼給絆倒了，一摔，駭然夢醒，意識跌回現實中。

現實裡，她穩穩地坐在客廳裡的搖椅上，搖椅沒晃，她沒摔落於地。現實裡，天色迷濛，剛下過雨，玻璃落地窗上雨漬斑斑。現實裡，廚房裡聲響此起彼落，鐘點工阿潔正在給她做飯。

她想再瞇一會兒，回返到適才的夢境中去，可才不過瞬間工夫，她就把夢中的一切給忘了，連一星半點都記不起來。

眼前，她屋裡正飄著菜香。她知道今天要吃蒸魚片和絲瓜豆腐。阿潔進門後就告訴她的，還強調一定清淡。她對阿潔的廚藝是放心的，知道再清淡的菜餚，阿潔也可以整出個色香味俱全來，她依然能大快朵頤。

可如今為健康計，她飲食是少鹽、少油、少糖、少碳水化合物。味覺既寡淡，對所謂色香味其實也無所謂了。彷彿是，心胃相依相偎，胃不計較，心亦淡然。

然而飲食樂趣缺了一角，她似乎有必要去尋找別的生活樂子，比如說，去參加化裝舞會，狂歡一番？

可她一老人如何狂歡？狂歡又如何定義？她這邊未及細想，阿潔那邊已把飯菜擺上桌，等她進食。

她卻不急。對如今的她來說，時間不再是一寸光陰一寸金，相反的，時間攤在眼前，她可以毫無忌憚地揮霍，毫不汗顏。她不再追逐時間，也不讓時間催趕她。她可以晝夜顛倒，晝眠而夜醒。行事也可以慢上半拍，甚至一整拍。總之，她已打定主意當個慢郎中，把「慢」字訣默記在心，且貫徹到底。

就像現在，雖知道飯菜已備，她依舊不急不躁。她得等身體發出訊號，告訴她可以行動了，才會伸展四肢，慢慢起身，再緩緩立正。然後，等雙腳踩穩、身子平衡、呼吸均勻了，方邁出第一步，而後第二步、第三步……就是這麼一套動作，順序進行，絕不越步跳躍，還得無比緩慢。

且除了緩慢，她還得緊盯腳下，步步小心。因為──如果她腳底下是塊平衡木，她踩踏於上，一個斜步、一個歪身、一個晃動，都足於讓她撲倒在地，而她是萬萬摔不得的，或者說，她經不起再摔。

邁入晚年的她，因摔跤三次、骨折三次，身子亟待整修，不得不成為復健中心常客。既為常客，復健再復健，日子也不得不變成─長串的喟嘆：春花繁華，她錯過，秋色繽紛，她又錯過，要等至冬雪紛紛，她才驚覺，原來年將盡。她復健卻不盡如人意，幾乎已成老牛破車，不易修復翻新。

所以她必須步步小心。同時也必須日日激勵自己：即使暮年宛若日落西山，漫天霞光仍可燦爛耀眼。在這一點上，她是既悲觀又樂觀──悲喜可交替，哀樂亦可輪番。無論如何，她的晚景不必愁雲慘霧，如果，如果她不再摔跤的話。

也就是說，日子好或不好，絕對和平安與否息息相關。因此，當阿潔問她：「今天過得好嗎？」她答：「沒摔跤，很好。」便意味著，今日天色一片晴朗，沒雲霧遮天蔽日，所以挺好。

然後阿潔問她：「奶奶今天都做了什麼事？」

她據實以告：「沒做什麼。坐坐睡睡、睡睡坐坐。」

阿潔一聽，面有憂色：「不行的呀，要起來走動、走動，才能訓練腳力。」

她沒答腔。阿潔卻不讓她偷懶，不等她表態，一見她吃完飯，即扶她起身，陪著她在屋內慢慢踱起步來。

踱著、踱著，她不知怎地想起那張舞會邀請函，於是轉頭就向阿潔說了。說時神色有點淡漠，彷彿漫不經心，可既然說了，又彷彿鄭重其事，須嚴肅對待。

阿潔聽完後卻當是笑話，捧腹大笑：「是天大新聞呀，奶奶要參加化裝舞會了，好好玩！」

她沒笑，駁了一句：「什麼天大不天大的，芝麻小事。」

阿潔卻不同意：「不芝麻呀！奶奶一跳舞，出了名，當然就是天大新聞，多有趣！」

她覺得越扯越離譜，只得正色說：「出什麼名？剛剛說了，舞會是不允許洩露真名實姓的。」

「對哦，那多掃興。那奶奶想扮成誰？」

是呀，想扮成誰？芸芸眾生中，她最想搖身一變的，是哪類人？或者說，在她徹頭徹尾全方位蛻變、今生的記憶盡皆抹去後，最適合她的是哪類人物？

她無法即刻回答阿潔的問話，只能拖延：「還沒想好，再想想吧。」

那就繼續踱步。一廳一室、一廚一衛的住處，空間不大，她每日慢速繞走三趟，覺得運動量已夠，第四趟絕對不走。阿潔曾鼓勵她再接再厲，她用一句「量力而為，力盡而止」就駁回去。之後便以三趟為準，不多不少。（中）