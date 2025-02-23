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看著兒子的眼淚，珍妮愣住了。從此往後，珍妮每年都不情願地寫支票，金額也是少得可憐。珍妮節儉慣了，九○年代初的留學生很多是靠餐廳打工維持上學的。餐廳賺的小費，可是來得太不容易，一塊錢掰八半花都不解氣，恨不得碾成麵兌上水，一滴一滴地花。上學時候買一瓶礦泉水，不捨得一次喝完，都分幾天喝。空瓶都留著，洗乾淨再灌上涼白開，午餐和同學吃飯，還要假裝是礦泉水呢。這窮日子剛過完，哪那麼快就能進化到捐錢？

天色完全黑了，月亮升在樹梢，路燈亮了。珍妮聽見院子裡老虎的喵喵叫，牠和藍松鴉鬥累了，回家要吃的來了。窮山惡水出刁民，估計在琳達的眼裡，自己就是個刁民吧！就像在兒子眼裡，自己就是個不入流的中國家長，英文有口音、衣著不合時宜，身上一股子中國菜味，還有各種貶損孩子的戰術和執念，把孩子逼得快發瘋，其實自己也快瘋了。

珍妮想起一句話；我用盡了全力，過著平凡的一生。

手機響了，螢幕顯示是兒子的來電：「媽，今晚你做米飯了嗎？」

「你不是不吃米飯嗎？就做了一碗，我都吃了。」

糟糕，一開口又是反問句，忘了諮商師叮囑，暴露了代表負面影響力的抵禦心理。應該利用這機會，練習一下先明確兒子的需求，比如問：「甜心，你今晚想吃米飯？」或者先共情：「你感覺今天想吃米飯？上學累了吧？」

但是來不及了，兒子已經不高興了：「我有時候也是吃米飯的，明天想帶午餐呢。中午有體能訓練，沒時間買午餐。」（七）

支票 小費 留學生

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