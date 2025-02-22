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你別離開我（全文完）

顧艷
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熱烘烘的烤箱，熱氣在維維身上繚繞升騰。

哈里目不轉睛地看著維維，發現她化了妝的臉，眼睛炯炯有神。那件露著乳溝的紅色毛衣，是當年哈里出差法國時買回來的禮物。幾個月來的折磨和煎熬，哈里看見有幾根白髮飄動在維維的額前。他心生憐憫，聲音柔和地說：「一定做得很好吃吧！」

「你嘗嘗。」維維說，「弗萊德的案子看來是一場持久戰，他不說實話，尋找安娜就沒有了線索。」

哈里已經很久沒聽見妻子如此平靜地說話了，忽然感到有些新奇，他愣住了。

「在和你說話呢，你聽見沒有？」

「噢、噢，是啊，持久戰，我們要有耐心。但我們也要恢復到正常生活，是不是？」哈里說著就去擁抱妻子，卻被妻子用力甩開了手。

哈里被甩回來的手，正好一把抹掉了桌上還滾燙的蛋糕。「匡啷啷」蛋糕倒地的聲音，激起了維維一觸就爆的怒火。

「你個不要臉的雜種，生活不是你翻譯的小說。你弄丟了安娜，連請律師也是我。你這個沒用的東西、狗娘養的廢物，別以為我會原諒你。」

哈里十分驚訝維維的立馬翻臉。維維這一通劈頭蓋臉的怒罵，使哈里僅有的自尊心斯文掃地。他心裡窩著的怒火被燃燒起來了，隨手甩過去一巴掌。當即，維維發瘋般地狠狠回甩了哈里一記耳光，又一記耳光。哈里克制著不再還手，維維卻瘋狂地砸家裡的東西，一邊砸，一邊謾罵和責備個不休。

哈里躲閃到一邊。維維的責備和謾罵，就像刀子一樣尖利地刺著哈里的心。哈里哭了。哈里跪下來向維維道歉，哈里說：「你別離開我。」（全文完）

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